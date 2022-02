Federação Dentária Internacional FDI lança desafio Mouth Proud e pergunta: "Como você cuida de sua saúde bucal?"

O desafio une as pessoas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Bucal de 2022, que acontecerá em 20 de março, pedindo às pessoas que compartilhem fotos e vídeos divertidos demonstrando como cuidam de sua saúde bucal para sua felicidade e bem-estar e inspirem outras a fazerem o mesmo

GENEBRA, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Bucal de 2022, a Federação Dentária Internacional (FDI) convida todos a participar do desafio #MouthProudChallenge e a assumir o compromisso pessoal de priorizar a saúde bucal, registrando o momento com a ferramenta on-line de cartaz personalizado #MouthProud ou com os filtros das redes sociais do Mouth Proud (disponíveis no Instagram e Facebook).

As pessoas podem demonstrar seu compromisso com a boa saúde bucal utilizando a moldura #MouthProud em um vídeo ou foto, enquanto, por exemplo, escovam os dentes e usam o fio dental corretamente, cortam guloseimas com açúcar, fazem uma refeição saudável ou vão ao dentista para um check-up. Profissionais da saúde bucal podem se envolver para ampliar o que já estão fazendo: fazer com que os pacientes se orgulhem de sua boca para terem uma melhor qualidade de vida. Eles podem utilizar a moldura para demonstrar boas práticas de higiene bucal, técnicas corretas de escovação dos dentes ou apenas mostrar um sorriso natural para animar alguém. Os participantes são convidados a indicar quatro amigos ou colegas para participarem desse movimento digital.

A saúde bucal insatisfatória afeta quase 3,5 bilhões de pessoas no mundo, o que gera profundas consequências, mas as pessoas não percebem como uma boca não saudável pode ter um impacto grave em suas vidas, causando dor e sofrimento significativos, o que prejudica sua qualidade de vida. Sob o tema de sua campanha de três anos, "Tenha orgulho de sua boca", a FDI espera motivar as pessoas a valorizar e cuidar de sua boca e entender que, ao fazer isso, também ajudam a proteger sua felicidade e bem-estar. Porque o objetivo de uma vida feliz une todos nós.

"Todos podem realizar uma ação pessoal nesse Dia Mundial da Saúde Bucal para ajudar a iniciar uma nova tendência em prol da felicidade e do bem-estar", disse a presidente da FDI, Professora Ihsane Ben Yahya. "Vamos nos unir em nível global para aumentar a conscientização, melhorar a educação e estimular ações pessoais e coletivas sobre a importância da saúde bucal para todos."

A FDI tem o orgulho de anunciar dois novos parceiros da campanha Tenha orgulho de sua boca – para sua felicidade e bem-estar: a Align Technology e a Dentsply Sirona, que se unirão à estimada parceira de longa data da FDI, a Unilever, no apoio à campanha. Além disso, a Listerine® ingressa no programa Wrigley Oral Healthcare como novo apoiador global.

"O Dia Mundial da Saúde Bucal não seria possível sem o apoio de nossos parceiros e apoiadores globais. É apenas com o trabalho conjunto de todas as principais partes interessadas que esperamos proteger a saúde bucal das populações do mundo todo", disse a presidente da FDI, Professora Ihsane Ben Yahya.

Prepare-se para ter orgulho de sua boca (#MouthProud) por sua felicidade e bem-estar. Acesse http://www.worldoralhealthday.org e utilize os vários recursos que estão disponíveis gratuitamente. Acesse a página https://www.worldoralhealthday.org/mouthproudchallenge para saber mais sobre como participar do desafio #MouthProudChallenge.

Sobre o Dia Mundial da Saúde Bucal

Comemorado anualmente em 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal (WOHD) foi lançado pela Federação Dentária Internacional FDI para aumentar a conscientização global sobre a prevenção e o controle das doenças bucais.

Sobre a Federação Dentária Internacional FDI

A Federação Dentária Internacional FDI atua como o principal órgão representativo para mais de um milhão de dentistas em todo o mundo. Entre seus membros estão cerca de 200 associações nacionais de odontologia e grupos de especialistas em mais de 130 países. A FDI tem a visão de conduzir o mundo à saúde bucal ideal.

