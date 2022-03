Federação Dentária Internacional pergunta: como a indústria pode impulsionar a inovação para melhorar a saúde bucal?

GENEBRA, 10 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O Dia Mundial da Saúde Bucal (WOHD) é comemorado todos os anos, em 20 de março, em todo o mundo. No espírito da campanha do WOHD de 2022, Be Proud of your Mouth for your happiness and well-being (tenha orgulho de sua boca para sua felicidade e bem-estar), que defende uma resposta multissetorial para enfrentar o problema das doenças bucais, a Federação Dentária Internacional (FDI) reunirá proeminentes parceiros da indústria odontológica em um webinário para discutir o papel da inovação e da tecnologia na formação do futuro da saúde bucal.

A campanha do WOHD de 2022 enfatiza que uma boca não saudável pode afetar gravemente todos os aspectos da vida, como bem-estar emocional, social, mental e físico em geral. Portanto, é necessária uma ação conjunta dos diversos grupos de partes interessadas ‒ público em geral, governos, formuladores de políticas e o setor odontológico ‒ para abordar as doenças bucais, que afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo cáries em dentes permanentes a doença mais prevalente em todo o mundo.

Atualmente, novas tecnologias estão revolucionando a odontologia, facilitando o trabalho de profissionais odontológicos, melhorando as experiências dos pacientes, abordando o acesso ao atendimento a populações carentes e vulneráveis e liderando a transformação em direção a práticas sustentáveis. O webinário, envolvendo parceiros oficiais do setor do WOHD, destacará as contribuições que os principais líderes de inovação estão fazendo para melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo.

O Prof. Paulo Melo, presidente do Task Team do WOHD, comentou: "No dia 20 de março de cada ano, pedimos ao mundo que se una para ajudar a reduzir o problema global das doenças bucais, que afetam pessoas, sistemas de saúde e economias em todos os lugares. A boa saúde bucal é essencial para a saúde geral, bem-estar e qualidade de vida. Os parceiros do setor têm um papel fundamental a desempenhar no fornecimento dos produtos, tecnologias e equipamentos necessários para viabilizar a prevenção, a detecção precoce e o tratamento das doenças bucais."

Os valiosos parceiros de campanha, Unilever, Dentsply-Sirona e Align Technology, apresentarão suas perspectivas sobre as estratégias, tecnologias e ferramentas que estão moldando o futuro da saúde bucal, ajudando os profissionais da odontologia na prevenção, detecção precoce e tratamento das doenças bucais, para que as pessoas possam se orgulhar de suas bocas.

A Unilever destacará sua nova campanha "Don't Wait Until It's Too Late #TalkToADentist" e os benefícios da teleodontologia. A campanha baseia-se na crença de que todos devem ter acesso a atendimento odontológico qualificado e acessível.

A Align Technology explicará como as tecnologias odontológicas digitais podem ajudar a instruir os pacientes, melhorar sua experiência de tratamento e apoiar os médicos no estabelecimento de cuidados preventivos como parte de uma jornada de saúde bucal de longa duração.

A Dentsply-Sirona discutirá como suas últimas inovações digitais estão aumentando o acesso ao atendimento de alta qualidade, proporcionando soluções específicas para o paciente com fluxos de trabalho digitais de ponta a ponta impulsionados por inteligência artificial, permitindo que os profissionais odontológicos se concentrem no que mais importa: tratar seus pacientes e criar sorrisos saudáveis.

O evento on-line começará às 14h (horário da Europa Central) ou 8h (horário da costa leste dos EUA), no dia 17 de março, e será transmitido no Oral Health Campus. Participe do webinário e descubra como essas inovações disruptivas podem ter um enorme impacto no conhecimento e comportamento da saúde bucal dos pacientes no futuro e como os dentistas e as equipes odontológicas poderão oferecer intervenções mais seguras e eficazes, tanto em nível individual quanto populacional.

