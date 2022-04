Federação Global de E-sports dá as boas-vindas à IMG como parceira estratégica

SINGAPURA, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Federação Global de E-sports (GEF) anunciou hoje a nomeação da IMG, líder global em esportes, moda, eventos e mídia, como sua parceira estratégica. A IMG colaborará com a GEF e com sua parceira estratégica de serviços de e-sports FACEIT para idealizar os primeiros campeonatos da comunidade de e-sports em Birmingham, em agosto deste ano. A IMG também apoiará e oferecerá consultoria comercial para a segunda edição do principal evento da GEF, os Jogos Globais de E-sports de Istambul, a serem realizados em dezembro de 2022.