Federação Odontológica Mundial FDI e Smile Train lançam projeto para melhorar a saúde bucal de crianças com fendas: A diferença de nascimento mais comum do rosto e da boca

As organizações sem fins lucrativos de saúde bucal Federação Odontológica Mundial FDI (FDI) e Smile Train estão unindo forças com o apoio da GSK Consumer Healthcare para lançar um projeto de dois anos para melhorar as orientações de saúde bucal e os cuidados contínuos para crianças com fendas.

Juntos, a FDI e a Smile Train desenvolverão recursos de educação em saúde bucal para dentistas e outros membros da equipe de fendas. Também criarão materiais para ensinar pacientes com fendas e suas famílias sobre a importância da saúde bucal, aumentar a conscientização sobre os desafios dos cuidados com a saúde bucal além da cirurgia de fenda e fornecer instruções essenciais sobre saúde bucal.

"As fendas afetam 1 em cada 700 crianças no mundo", disse a presidente da FDI, Dra. Kathryn Kell. "Somente na Índia, estimamos que 100 bebês com fendas nascem todos os dias, e muitas dessas crianças não sobrevivem. Nos Estados Unidos, nasce um bebê com fenda a cada 75 minutos. A FDI está comprometida com o apoio a esse grupo vulnerável de paciente".

A reabilitação e o cuidado de crianças com fendas geralmente envolvem as principais especialidades de enfermagem, cirurgia plástica, odontologia pediátrica, fonoaudiologia e ortodontia. A maioria desses serviços não está disponível em países de baixa e média renda, o que significa que muitos pacientes com fendas nunca terão o tratamento e os cuidados que necessitam. Ao capacitar as equipes locais de fendas com treinamento e recursos para fornecer atendimento de qualidade, a Smile Train tem trabalhado sem descanso para mudar essa situação.

"Nosso objetivo é destacar o importante papel dos dentistas na equipe de tratamento de fendas", disse a presidente e CEO da Smile Train, Susannah Schaefer. "O atendimento odontológico regular para crianças com fendas é essencial para ajudar a gerenciar o aumento do risco de doenças bucais. É importante que os profissionais de saúde bucal orientem os pacientes com fendas e suas famílias em sua higiene bucal e ajudem a manter suas bocas saudáveis e a mais alta qualidade de vida possível".

"Na GSK, entendemos a importância de uma boca saudável e boa saúde e higiene bucal para todos, incluindo aqueles com condições especiais como as fendas", disse Jayant Singh, líder global na área de saúde bucal da GSK. "O atendimento completo das fendas é uma área de foco essencial da nossa parceria com a Smile Train e o papel do clínico geral é vital para isso. É por isso que estamos muito satisfeitos que a FDI tenha escolhido trabalhar com a Smile Train nesse importante projeto de dois anos, que poderia transformar a vida de seus beneficiários, e que a GSK possa financiar esse trabalho".

Sobre a Federação Odontológica Mundial FDI

A FDI é o principal órgão representativo de mais de um milhão de dentistas em todo o mundo, com a proposta de levar a melhor saúde bucal para o mundo. É composta por cerca de 200 associações nacionais e grupos de especialistas em mais de 130 países. A sede da FDI é em Genebra, Suíça.

Sobre a Smile Train

A Smile Train capacita profissionais médicos locais com treinamento, financiamento e recursos para fornecer cirurgias de fendas gratuitas e assistência completa para crianças no mundo todo. Promovemos uma solução sustentável e um modelo de saúde global escalável para tratamento de fendas, melhorando drasticamente a vida das crianças, incluindo a capacidade de comer, respirar, falar e, finalmente, poder se desenvolver.

Para saber mais sobre o lançamento do projeto da Smile Train, FDI e GSK, visite: smiletrain.org/fdi.

Sobre a GSK

A GSK é uma empresa global de saúde baseada em ciência, com um objetivo especial: ajudar as pessoas a fazer mais, se sentirem melhor e viverem mais. Em 2018, a GSK Consumer Healthcare anunciou uma parceria de cinco anos com a Smile Train para apoiar seus trabalhos cirúrgicos, treinamento médico, alcance e programas abrangentes de tratamento de fendas.

Para mais informações, visite www.gsk.com/smiletrain

