Federación Dental Internacional (FDI): estudio evidencia fuerte incremento en la prescripción de antibióticos para pacientes odontológicos en Inglaterra durante la cuarentena por COVID-19 de principios de este año

GINEBRA y LONDRES, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Según un nuevo estudio publicado el día de hoy por el British Dental Journal (BDJ), uno de los efectos colaterales no intencionados de la cuarentena por la COVID-19 de principios de este año en Inglaterra ha sido un incremento del 25 % en la prescripción de antibióticos por parte de los profesionales de la odontología.

La resistencia a los antibióticos (ABR) es un problema mundial que implica una importante amenaza para la salud y el patrimonio, derivada de periodos de enfermedad prolongados, estancias hospitalarias de mayor duración y el incremento en la mortalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado la atención sobre la urgencia de abordar la ABR incluyéndola en las cinco plataformas para la salud y el bienestar en el mundo. La ABR es un problema que afecta a todas las personas, y debe ser abordado urgentemente. Se estima que, si la ABR sigue creciendo, la resistencia de las infecciones a los fármacos será la principal causa de muertes a nivel global durante los próximos 30 años.

La Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos de la OMS se celebra entre el 18 y el 24 de noviembre.

Los antibióticos no curan el dolor en los dientes. La mayoría de infecciones dentales son susceptibles de tratamiento por medio de procedimientos dentales para remover la fuente de la infección sin la necesidad de usar antibióticos. En tiempos normales, los planes de tratamiento exclusivamente con antibióticos rara vez son apropiados. El uso innecesario de antibióticos conduce al desarrollo y propagación de infecciones resistentes.

"Los antibióticos son fármacos que salvan vidas; cuando las personas realmente los necesitan es cuando tienen que funcionar", expresó la Dra. Wendy Thompson, autora del estudio de la BDJ, académica clínica en atención odontológica primaria de la Universidad de Mánchester y miembro del grupo de trabajo en ABR de la FDI.

"Las infecciones que son resistentes a los antibióticos suponen un gran riesgo para la seguridad del paciente, razón por la cual resulta enormemente preocupante el fuerte aumento de prescripciones de antibióticos en pacientes odontológicos, que aumentó más del veinticinco por ciento en los tres meses entre abril y junio. Después de años con una tendencia decreciente, el acceso restringido a la atención odontológica debido a la COVID-19 propició este aumento repentino. Debemos evitar que esto vuelva a suceder en caso que el Reino Unido se tenga que enfrentar de nuevo a un entorno de cuarentena.

Estamos viviendo tiempos particularmente difíciles. Los pacientes que tienen que esperar para acceder a la atención usualmente toman más antibióticos que quienes pueden recibir el tratamiento adecuado de inmediato. Mientras el servicio de atención odontológica se restablece bajo una "nueva normalidad" en la era COVID-19, resulta importante asegurar el acceso a la atención odontológica de alta calidad y urgente, y de optimizar el uso de los antibióticos".

"Pandemia en cámara lenta"

Reconociendo lo urgente de la situación, la FDI publicó hoy su Informe Técnico: "The essential role of the dental team in reducing antibiotic resistance" ("El rol esencial del equipo odontológico para reducir la resistencia a los antibióticos"), respaldado con una biblioteca de recursos en línea y acompañado de un curso en línea masivo y abierto (MOOC). El informe representa un importante paso hacia adelante que advierte la necesidad de reconocer el rol de los profesionales en odontología alrededor del mundo en la prevención y tratamiento de las infecciones bucodentales y cómo ellos deben estar facultados para optimizar la prescripción de los antibióticos.

"Estamos observando una pandemia en cámara lenta, y se requieren acciones urgentes y colectivas para seguirla desacelerando", mencionó el Dr. Gerhard K. Seeberger, presidente de la FDI.

"A medida que seguimos adelante, la profesión odontológica tiene una clara responsabilidad de involucrarse, comprometerse y contribuir en los esfuerzos mundiales, nacionales y locales para hacer frente a la resistencia a los antibióticos".

