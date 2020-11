Fédération Dentaire Internationale (FDI) : Une étude montre une augmentation spectaculaire du nombre d'antibiotiques prescrits aux patients dentaires en Angleterre lors du confinement de COVID-19 au début de l'année

La Fédération Dentaire Internationale (FDI) publie un nouveau livre blanc sur la résistance aux antibiotiques pour marquer la Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens

GENÈVE et LONDRES, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'une des conséquences involontaires du confinement COVID-19 en Angleterre au début de cette année a été une augmentation de 25 % de la prescription d'antibiotiques par les dentistes, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans le British Dental Journal (BDJ).

L'antibiorésistance (ABR) est un problème mondial qui représente une menace importante pour la santé et la richesse, en raison des maladies prolongées, des séjours hospitaliers plus longs et de l'augmentation de la mortalité. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l'urgence de s'attaquer à la ABR en l'incluant dans les cinq plates-formes pour la santé et le bien-être dans le monde. La ABR est un problème qui touche tout le monde et auquel il faut s'attaquer de toute urgence. Si la ABR continue à augmenter, on estime que les infections résistantes aux médicaments seront la première cause de décès dans le monde au cours des 30 prochaines années.

La semaine mondiale annuelle de sensibilisation aux antimicrobiens de l'OMS se tient du 18 au 24 novembre.

Les antibiotiques ne guérissent pas les maux de dents. La plupart des infections dentaires se prêtent à un traitement par une procédure dentaire visant à éliminer la source de l'infection sans avoir recours aux antibiotiques. En temps normal, les plans de traitement uniquement par antibiotiques sont rarement appropriés. L'utilisation inutile d'antibiotiques favorise le développement et la propagation d'infections résistantes.

« Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies ; lorsque les gens en ont vraiment besoin, ils doivent vraiment fonctionner », a déclaré le Dr Wendy Thompson, auteur de l'étude BDJ, universitaire clinique en soins dentaires primaires à l'université de Manchester et membre du groupe de travail ABR de la FDI.

« Les infections résistantes aux antibiotiques représentent un risque sérieux pour la sécurité des patients. C'est pourquoi la forte augmentation de la prescription d'antibiotiques dentaires (plus de 25 % au cours des trois mois d'avril à juin) est très préoccupante. Après des années de tendance à la baisse, l'accès restreint aux soins dentaires dû à la COVID-19 a été à l'origine de cette soudaine augmentation. Nous devons éviter que cela ne se reproduise lorsque le Royaume-Uni se retrouvera dans un autre environnement de confinement. »

« Nous vivons une époque particulièrement difficile. Les patients en attente d'accès aux soins reçoivent souvent plus d'antibiotiques que les patients qui reçoivent immédiatement le bon traitement. Alors que la prestation de soins dentaires revient à une « nouvelle normalité » à l'ère de la COVID-19, il est important de garantir l'accès à des soins dentaires urgents et de qualité, et d'optimiser l'utilisation des antibiotiques. »

« Pandémie au ralenti »

Reconnaissant l'urgence de la situation, la FDI a publié aujourd'hui son livre blanc, Le rôle essentiel de l'équipe dentaire dans la réduction de l'antibiorésistance, qui s'appuie sur une bibliothèque de ressources en ligne et s'accompagne d'un cours en ligne ouvert à tous (MOOC). Ce document est un pas important dans la reconnaissance du fait que les dentistes du monde entier doivent être reconnus pour leur rôle dans la prévention et le traitement des infections dentaires et être habilités à optimiser leur prescription d'antibiotiques.

« Nous sommes face à une pandémie au ralenti et une action collective urgente est nécessaire pour la ralentir », a déclaré le Dr Gerhard K. Seeberger, président de la FDI.

« Pour aller de l'avant, la profession dentaire a la responsabilité évidente de s'impliquer, de s'engager et de contribuer aux efforts mondiaux, nationaux et locaux pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. »

