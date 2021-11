Fédération dentaire mondiale de la FDI : Prescription d'antibiotiques dentaires en hausse de 22 % en Angleterre au cours de la première année de COVID-19

Les prescriptions de tous les autres antibiotiques ont chuté au cours de la même période

GENÈVE, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Après des années de baisse consécutive, le taux de prescription d'antibiotiques dentaires a augmenté de plus d'un cinquième en 2020 en raison des restrictions liées au COVID-19. La dentisterie était la seule partie du National Health Service anglais financé par l'État à connaître une augmentation. La hausse la plus forte s'est produite lorsque les cabinets dentaires ont été fermés de mars à juin 2020 lors de la première vague de COVID-19, et elle a mis du temps à baisser depuis. Les données ont été publiées par le gouvernement britannique aujourd'hui avant la Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens (AMR) de l'Organisation mondiale de la santé.

« La pandémie de COVID-19 a été impitoyable », a déclaré Wendy Thompson, membre du groupe de travail AMR de la Fédération dentaire mondiale de la FDI.

« Mais l'utilisation d'antibiotiques pour pallier le manque d'accès aux soins dentaires urgents est un risque pour la sécurité des patients et doit être évitée dans la mesure du possible. Nous devons commencer à traiter les patients souffrant de douleurs ou d'infections dentaires aiguës, et non de les soigner. »

Même au printemps 2021, quatre personnes sur cinq en Angleterre déclaraient encore avoir des difficultés à accéder à des soins en temps opportun pour leurs problèmes dentaires. Healthwatch England rapporte que la dentisterie est le principal problème auquel elle est actuellement confrontée, les commentaires du public étant près de huit fois plus élevés qu'à la même période en 2020.

Les antibiotiques ne sont généralement administrés que pour les infections graves, en même temps qu'un traitement pour drainer l'infection. Les soins dentaires aux antibiotiques seuls sont rarement conformes aux recommandations. Mais l'accès restreint aux rendez-vous dentaires en face à face l'année dernière a vu les médicaments prescrits alors que les procédures étaient généralement une solution plus rapide et plus sûre.

« La prescription d'antibiotiques lorsqu'elle n'est pas nécessaire est un problème car elle entraîne le développement et la propagation d'infections résistantes aux antibiotiques", a déclaré Thompson.

Au cours des 30 prochaines années, plus de personnes mourront d'infections résistantes que de cancers, à moins que des mesures ne soient prises dès maintenant. L'OMS prédit que la résistance aux antimicrobiens sera la plus grande cause de mortalité dans le monde d'ici 2050 .

« Nous devons nous engager clairement et publiquement à lutter contre la résistance aux antibiotiques et à communiquer au grand public en quoi consiste l'utilisation appropriée des antibiotiques en dentisterie et son impact sur eux », a déclaré le Professeur Ihsane Ben Yahya, Président de la Fédération dentaire mondiale de la FDI et doyen, de la Faculté Dentaire de l'Université de Médecine Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca, Maroc.

« Et tout aussi important, nous devons plaider pour que la dentisterie soit incluse dans les plans d'action nationaux sur la résistance aux antibiotiques. Et cela signifie développer des lignes directrices fondées sur des preuves là où elles n'existent pas déjà sur l'utilisation des antibiotiques dentaires, ainsi que s'engager dans des audits de l'utilisation des antibiotiques dentaires. »

