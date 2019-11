Fédération internationale du diabète : les dernières conclusions indiquent que 463 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le diabète à travers le monde, et une hausse des chiffres en général

La hausse du nombre de personnes avec le diabète de type 2 est due à une interaction complexe de facteurs socio-économiques, démographiques, environnementaux et génétiques. Les principaux facteurs incluent l'urbanisation, le vieillissement de la population, les niveaux d'activité physique décroissants et les taux grandissants de surpoids et d'obésité. Pour des raisons inconnues, le diabète de type 1 est également en hausse.

« Le diabète est un trouble de santé mondial sérieux dont l'immense impact socio-économique ne peut être ignoré », a déclaré le professeur Nam H. Cho, président de la FID. « La prévalence en hausse du diabète est une véritable source de préoccupation, en particulier lorsque l'on considère le nombre élevé de personnes qui demeurent non diagnostiquées. Nous devons en faire davantage pour prévenir le diabète de type 2, diagnostiquer toutes les formes de diabète au plus tôt et empêcher les complications. Nous devons aussi nous assurer que toutes les personnes souffrant de diabète disposent d'un accès abordable et sans interruption aux soins dont ils ont besoin. »

Le diabète a un impact sur tous les groupes d'âges, toutes régions et tous revenus confondus. Plus de 1,1 million d'enfants et d'adolescents de moins de 20 ans vivent avec le diabète de type 1, tandis que trois personnes sur quatre personnes vivant avec le diabète (352 millions) ont l'âge de travailler (entre 20 et 64 ans). Une personne sur cinq de plus de 65 ans vit avec un diabète. La hausse de la prévalence met sous pression la capacité des pays à garantir un accès régulier et abordable aux médicaments essentiels et aux soins appropriés. Beaucoup de personnes se retrouvent à avoir du mal à gérer leur diabète, représentant un risque sérieux pour leur santé.

Lorsque leur diabète n'est pas détecté ou s'ils ne sont pas soutenus de manière adéquate, les individus souffrant de diabète risquent des complications sérieuses et mortelles, comme une crise cardiaque, un AVC, une insuffisance rénale, la cécité et l'amputation des membres inférieurs. Cela résulte en une qualité de vie réduite et en des dépenses de santé plus élevées, et cause un stress indu aux familles.

« L'Atlas du diabète de la FID fournit des informations aux décisionnaires sur le soin et la prévention du diabète ainsi qu'aux individus qui cherchent à influencer ces décisions », a déclaré le professeur Rhys Williams, président du comité de l'Atlas du diabète de la FID. « Une quantité considérable de recherches et de nouvelles preuves a été rassemblée pour la 9e édition. Nous avons observé une amélioration du nombre d'études nationales soutenant nos estimations et projections, alors que nous nous efforçons d'informer la communauté du diabète et le grand public sur la prévalence de cette condition à travers le monde ».

Beaucoup de choses peuvent être faites pour réduire l'impact du diabète. Les preuves suggèrent que le diabète de type 2 peut souvent être évité, tandis qu'un diagnostic précoce et un accès aux soins appropriés pour tous les types de diabètes peuvent éviter ou retarder les complications chez les personnes vivant avec cette condition.

Les autres conclusions clés de la 9e édition de l'Atlas du diabète de la FID comprennent :

l Le nombre total de personnes vivant avec le diabète devrait augmenter pour atteindre 578 millions d'ici 2030 et 700 millions d'ici 2045.

l 374 millions d'adultes ont une intolérance au glucose, représentant pour eux un risque élevé de développer un diabète de type 2.

l On estime que le diabète a été responsable de dépenses de santé à hauteur de 760 milliards USD en 2019.

l Le diabète fait partie des 10 principales causes de mortalité, près de la moitié des décès touchant des personnes de moins de 60 ans.

l Une naissance vivante sur six est affectée par l'hyperglycémie pendant la grossesse.

