非裔美籍市长协会发布有关各城市未来就业的全方位报告

华盛顿2019年8月20日 /美通社/ -- 非裔美籍市长协会（African American Mayors Association，简称AAMA）不久前发布了一篇新的报告《未来就业：作业自动化对三个城市的非裔和拉丁裔美籍工人的影响》。这是第一项有关作业自动化的深入研究报告，通过将经济分析与教育分析相结合，为自动化预计会带来的失业问题提供本地化解决方案。该报告对印第安纳州加里、加州长滩和南卡罗来纳州哥伦比亚的当地经济进行了研究。研究发现，在所调查的城市中，尽管自动化会导致9%至50%的非裔和拉丁裔工人失业，但各地区都拥有很多未被充分利用的工具来降低减少失业人数，包括在线培训计划和学徒工作。

市长们非常了解居民的需求和经验以及当地行业。他们还与学校董事会及郡和州政府官员有着密切的关系。因此，当地领导者能够集结和协调资源，并宣传教育和劳动力培训计划相关信息。此外，当地领导者还可以游说州和联邦政府支持高质量的循证计划，并开发全面的劳动力发展体系。掌握了所在社区的需求和资源信息后，当地领导者就能率先帮助当地劳动力为未来就业做好准备。

AAMA主席、佐治亚州奥古斯塔州长Hardie Davis表示："让我感到高兴的是，AAMA正在牵头解决这一重要问题，帮助非裔和拉丁裔工人为迎接未来经济做好准备。市长们在以下方面发挥着重要的作用：了解未来的就业市场，开发战略以帮助年轻人做好就业准备，并让现有工人积极高效地参与到不断变化的劳动力市场中。"

南卡罗来纳州哥伦比亚市长Steve Benjamin称："我们通过此报告发现，研究具有改变美国经济的力量，具体来说，它能够振兴非裔和拉丁裔社区，并帮助整个年轻一代为未来就业做好准备。确保我们的城市准备好应对日益一体化的全球经济的需求，这仍需要时间。但我们也不一定会落后——我们能够在改变美国的国际地位方面发挥至关重要的作用。"

AAMA执行主管兼法律总顾问Stephanie Mash Sykes说："我在此对与我们合作完成了这项报告的研究人员、合作者和贡献者表示感谢。在为新一阶段的工作自动化培训和再培训员工方面，美国各城市都面临着类似的挑战。重要的是，AAMA能够开发解决方案，应对那些对非裔和拉丁裔工人产生极大影响的挑战，并且是这方面的领导者。虽然目前在失业程度方面还存在很多未知数，但众所周知的是，现在是民选官员与教育工作者和行业领袖密切合作，确保工人具备未来经济所需技能的最佳时机。"

AAMA与AAMA的教育研究员Zoelene Hill博士、佛罗里达州立大学的Patrick Mason博士、哈佛法学院查尔斯汉密尔顿休斯顿种族与司法研究所(Charles Hamilton Houston Institute For Race & Justice)及纳洛欧教育基金会(Naleo Education Fund)合作撰写了这份报告。Google.org为此报告提供了赞助，可在线查看该报告。

AAMA将于9月19日在哈佛法学院举办论坛活动，对相关发现开展进一步讨论。有关此论坛的详情和回执信息，请联系AAMA政策与计划部门经理Jamie Pascal，电邮：Jamie@ourmayors.org 。

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AAMA简介

非裔美籍市长协会(AAMA)是专门代表美国500多位非裔美籍市长的唯一组织。AAMA致力于赋权当地领导者，以便为当地市民造福。AAMA的职责包括帮助制定影响城市活力和可持续发展的公共政策，为市长提供领导力和管理工具，以及面向市长成员举办论坛活动，以分享与市政管理相关的最佳实践。

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African American Mayors Association

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SOURCE African American Mayors Association