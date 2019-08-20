非裔美籍市長協會發佈有關各城市未來就業的全方位報告

華盛頓2019年8月20日 /美通社/ -- 非裔美籍市長協會（African American Mayors Association，簡稱AAMA）不久前發佈了一篇新的報告《未來就業：作業自動化對三個城市的非裔和拉丁裔美籍工人的影響》。這是第一項有關作業自動化的深入研究報告，透過將經濟分析與教育分析相結合，為自動化預計會帶來的失業問題提供當地解決方案。該報告對印第安那州加里、加州長灘和南卡羅來納州哥倫比亞的當地經濟進行了研究。研究發現，在所調查的城市中，儘管自動化會導致9%至50%的非裔和拉丁裔工人失業，但各地區都擁有很多未被充分利用的工具來降低失業人數，包括線上培訓計劃和學徒工作。

市長們非常瞭解居民的需求和經驗以及當地行業。他們還與學校董事局及郡和州政府官員有著密切的關係。因此，當地領導者能夠集結和協調資源，並宣傳教育和勞動力培訓計劃相關資訊。此外，當地領導者還可以遊說州和聯邦政府支持高品質的循證計劃，並開發全面的勞動力發展體系。掌握了所在社區的需求和資源信息後，當地領導者就能率先幫助當地勞動力為未來就業做好準備。

AAMA主席、佐治亞州奧古斯塔州長Hardie Davis表示：「讓我感到高興的是，AAMA正在牽頭解決這一重要問題，幫助非裔和拉丁裔工人為迎接未來經濟做好準備。市長們在以下方面發揮著重要的作用：瞭解未來的就業市場，開發策略以幫助年輕人做好就業準備，並讓現有工人積極高效地參與到不斷變化的勞動力市場中。」

南卡羅來納州哥倫比亞市長Steve Benjamin稱：「我們透過此報告發現，研究具有改變美國經濟的力量，具體來說，它能夠振興非裔和拉丁裔社區，並幫助整個年輕一代為未來就業做好準備。確保我們的城市準備好應對日益一體化的全球經濟的需求，這仍需要時間。但我們也不一定會落後——我們能夠在改變美國的國際地位方面發揮至關重要的作用。」

AAMA執行主管兼法律總顧問Stephanie Mash Sykes說：「我在此對與我們合作完成了這項報告的研究人員、合作者和貢獻者表示感謝。在為新一階段的工作自動化培訓和再培訓員工方面，美國各城市都面臨著類似的挑戰。重要的是，AAMA能夠開發解決方案，應對那些對非裔和拉丁裔工人產生極大影響的挑戰，並且是這方面的領導者。雖然目前在失業程度方面還存在很多未知數，但眾所周知的是，現在是民選官員與教育工作者和行業領袖密切合作，確保工人具備未來經濟所需技能的最佳時機。」

AAMA與AAMA的教育研究員Zoelene Hill博士、佛羅里達州立大學的Patrick Mason博士、哈佛法學院查理斯漢密爾頓休斯頓種族與司法研究所(Charles Hamilton Houston Institute For Race & Justice)及納洛歐教育基金會(Naleo Education Fund)合作撰寫了這份報告。Google.org為此報告提供了贊助，可線上查看該報告。

AAMA將於9月19日在哈佛法學院舉辦論壇活動，對相關發現開展進一步討論。有關此論壇的詳情和回執信息，請聯繫AAMA政策與計劃部門經理Jamie Pascal，電郵：Jamie@ourmayors.org 。

AAMA 簡介

非裔美籍市長協會(AAMA)是專門代表美國500多位非裔美籍市長的唯一組織。AAMA致力於賦權當地領導者，以便為當地市民造福。AAMA的職責包括幫助制定影響城市活力和可持續發展的公共政策，為市長提供領導力和管理工具，以及面向市長成員舉辦論壇活動，以分享與市政管理相關的最佳實踐。

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African American Mayors Association

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SOURCE African American Mayors Association