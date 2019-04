Feierlichkeiten zum Welttag des Jazz 2019 enden mit All-Star-Konzert in Melbourne, Australien

Im Rahmen der Feierlichkeiten fanden zwei Wochen lang Jazz-Konzerte und Bildungsaktivitäten in verschiedenen Städten Australiens, dem Gastgeberland des Internationalen Tag des Jazz 2019, statt. In Sydney nahmen tausende Schüler des öffentlichen Schulbezirks New South Wales an Bildungsprogrammen zum Thema Jazz teil, unter der Leitung von Herbie Hancock, James Morrison, Antonio Hart und dem Herbie Hancock Institute of Jazz Performance Fellows am Opernhaus von Sydney. Zu den ausschweifenden Festlichkeiten zum Ehrentag des Jazz in Melbourne gehörten u. a. Meisterkurse im Melbourne Konservatorium und Workshops unter der Leitung von Größen wie Eric Reed, Tarek Yamani und A Bu. Weitere Highlights waren ein Jazz Day Konzert im Adelaide Festival Centre, Straßenparaden auf der King Street in Brisbane über fünf Tage hinweg sowie eine „Women in Jazz"-Ehrenfeier in Perth.

Der Internationale Tag des Jazz wird weltweit jedes Jahr am 30. April gefeiert. Ziel ist es, die Bedeutung des Jazz als treibende Kraft für Freiheit und Kreativität hervorzuheben, den interkulturellen Dialog auf respekt- und verständnisvolle Weise zu fördern und Menschen aus allen Ecken der Welt zusammenzubringen. Der Ehrentag wird in Zusammenarbeit mit dem Herbie Hancock Institute of Jazz organisiert und ist in den offiziellen Kalendern der UNESCO und Vereinten Nationen vermerkt.

Die Gastgeberstadt für die internationalen Feierlichkeiten zum Welttag des Jazz 2020 ist Cape Town, Südafrika.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jazzday.com oder www.unesco.org/jazzday.

