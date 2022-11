Feiern Sie die Festzeit mit der Rückkehr des Winterfest der Ferrari World Abu Dhabi und des Winter Spectacular der Warner Bros. World™ Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Läuten Sie die Festzeit ein und feiern Sie die Feiertage in vollen Zügen mit der Rückkehr des Winterfest in der Ferrari World Abu Dhabi und des Winter Spectacular in der Warner Bros. World™ Abu Dhabi, die bis zum 8. Januar 2023 stattfinden.

Die mit Spannung erwarteten Veranstaltungen des Jahres werden die Gäste und Besucher der Weltklasse-Attraktionen von Yas Island Abu Dhabi erfreuen. Sie werden die Parkbesucher mit den größten festlichen Feiern und schillernden Shows unterhalten und mit neuen Begegnungen mit Charakteren und festlichen Aufführungen, die zum Staunen einladen, die Weihnachtsstimmung verbreiten.

Mit einer Vielzahl von unvergesslichen Erlebnissen können die Gäste die Jahreszeit mit immer wieder spektakulären Shows und einzigartigen Weihnachtsvorführungen begrüßen. In diesem Jahr bereitet sich die Ferrari World Abu Dhabi auf die Weihnachtszeit vor: mit dem charakteristischen festlichen Baum des Parks, faszinierenden Overlays, funkelnden Schneekugeln, Lichterketten und festlichen Kränzen an jeder Ecke. Von der Welcome Plaza aus haben die Parkbesucher die Möglichkeit, die schönsten Momente zu sammeln, während sie in die Geschichte des Winterfest eintauchen. Nur wenige Schritte entfernt, auf der La Piazza-Bühne, können die Gäste ein fesselndes Kunstwerk bewundern, wenn erfahrene Bildhauer einzigartige Meisterwerke aus Eis schnitzen und die gesamte Kunstsammlung nach ihrer Fertigstellung im Geiste der Weihnachtszeit ausstellen.

In der Italienischen Straße können die Gäste einen Live-Auftritt einer italienischen Band und die festlichen Poi-Darsteller genießen, die die Saison mit einer unvergleichlichen Festtagsshow einläuten. Außerdem findet ab dem 1. Dezember im Red Theatre ein berauschendes Eislaufspektakel statt, bei dem ein italienisches Weihnachtsmärchen mit gekonnten Eisläufern, Akrobaten und Luftakrobaten erzählt wird. Darüber hinaus können die Gäste in Enzoʼs House in der Italienischen Straße eine faszinierende Licht- und Projektionskunst während der Baumbeleuchtungszeremonie bewundern, einschließlich modernster Lichtshows, Projektionen, Luftschlangen und Schnee.

In dieser Saison kehren die bei den Fans beliebten Weihnachtsfiguren Snow Globe Lady und Gingerbread Lady zurück, ebenso wie Befana, eine neue Figur, die ihren ersten Auftritt in der Ferrari World Abu Dhabi hat. Befana, die in der italienischen Folklore für ihre großzügigen Taten bekannt ist, wird die Urlauber bei ihrem Besuch im weltweit führenden Freizeitpark mit Geschenken und guter Laune verwöhnen.

Nur wenige Minuten entfernt empfängt Warner Bros. World Abu Dhabi, der größte Indoor-Themenpark der Welt, Gäste, die Bugs Bunny, Daffy Duck und ein internationales Ensemble von 50 Sängern, Tänzern, Akrobaten und Spezialkünstlern bei der Aufführung eines unvergesslichen festlichen Spektakels in der brandneuen Show The NutQuacker erleben können! Eine Live-Show mit dem bei den Fans beliebten Duo sowie Lola Bunny, Tweety, Sylvester, Taz und Tom und Jerry, die dem klassischen Nussknacker-Ballett mit ihren temperamentvollen Darbietungen und ihrer herzlichen Präsenz ihre eigene Note verleihen. Die hochmoderne Show bietet außerdem Projection Mapping, Spezialeffekte und die festlichste Popmusik zur schönsten Zeit des Jahres, einschließlich des brandneuen Originalsongs „Let it Shine", der exklusiv für die Show kreiert wurde.

In Cartoon Junction, wo die Gäste alles Skurrile erwartet, werden Scooby-Doo & The Mystery INC. Bande in ihren festlichen Winterkleidern erscheinen und bereit sein, beim Winterspektakel Rätsel zu lösen. Die Tanzparty der Saison, die Daffy Holiday Dance Party, wird von Daffy Duck geleitet und bietet festliche Tanzschritte für Jung und Alt. Außerdem können die Gäste den Big Belly Burger im Metropolis besuchen, um bei der festlichen Ausgabe der Diner-Pop-Show „Big Belly Bop" Pop, Rock-'n'-Roll-Musik und elegante Tanzschritte zu genießen. Im prähistorischen Land Bedrock warten die Familie Feuerstein darauf, die Gäste zu begrüßen und ihnen zu zeigen, wie man die Wintersaison in echter Steinzeitmanier feiert. In Gotham City können die Gäste die kürzlich hinzugekommenen DC-Superschurken Poison Ivy und Two-Face antreffen und tolle Fotos mit dem Joker und Harley Quinn in ihren neuen saisonalen Festtagskostümen machen.

Mit einer Fülle von Unterhaltungsangeboten in dieser Saison können sich Urlauber darauf freuen, eine wunderbare Zeit mit ihren Lieben bei diesen preisgekrönten Attraktionen zu verbringen und ihren Aufenthalt in den erstklassigen Hotels und Veranstaltungsorten von Yas Island zu vervollständigen, darunter The WB™ Abu Dhabi, das weltweit erste Warner Bros.-Themenhotel, in dem die Gäste in die Welt von Warner Bros. eintauchen und ein unvergessliches Themenerlebnis auf Yas Island genießen können.

Die auf Yas Island gelegene Ferrari World Abu Dhabi beherbergt die schnellste Achterbahn der Welt und Warner Bros. World Abu Dhabi ist der größte Indoor-Themenpark der Welt. Sie sind nur wenige Minuten von Yas Waterworld, dem weltweit ersten und einzigen Wasserpark mit emiratischem Thema, und CLYMB™ Abu Dhabi, dem ultimativen Abenteuerzentrum der VAE, entfernt.

