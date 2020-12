Feiern Sie Silvester mit Tomorrowland und tanzen Sie ins Neue Jahr zu den Beats von David Guetta, Major Lazer, Lost Frequencies und Snoopadelic

ANTWERPEN, Belgien, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die digitale Silvesternacht von Tomorrowland beginnt um 20:00 Uhr Ortszeit in allen Zeitzonen der Welt mit Auftritten von mehr als 25 der besten Künstler des Planeten auf 4 digitalen Bühnen. Es gibt einen speziellen Countdown um Mitternacht mit einem atemberaubenden Feuerwerk in allen Zeitzonen, damit alle Menschen das neue Jahr stilvoll einläuten können, egal wo sie sich befinden. Um Millionen von Menschen zu ermöglichen, 2020 abzuschließen und Silvester mit Tomorrowland zu feiern, haben das kreative Team und 3D-Künstler ein immersives Erlebnis in einer völlig neuen Entertainment-Location namens NAOZ geschaffen. Aber die Party hört um Mitternacht noch nicht auf: Armin van Buuren, Boys Noize, Charlotte de Witte, Kölsch b2b Joris Voorn, Maceo Plex, Netsky und Sub Zero Project lassen Nachtschwärmer auf der ganzen Welt bis in die späten Stunden tanzen. Es gibt sogar eine spezielle Afterparty, bei der sie mit Musik von David Guettas Underground-Alias Jack Back in Stimmung bleiben können.