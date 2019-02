Feira BATTERY JAPAN 2019: baterias de estado sólido e de veículos elétricos prontas para a comercialização

Além da disseminação de energia renovável, como geração de energia fotovoltaica e eólica, a demanda por baterias recarregáveis está aumentando. Desde que se tornaram dispositivos indispensáveis, mesmo no setor automotivo para conversão de veículos elétricos, o alto funcionamento como alta capacidade, saída de energia e longevidade passaram a ser mais esperados. Sendo a principal feira e conferência do mundo de baterias recarregáveis, a BATTERY JAPAN 2019 reunirá 330 expositores e 70.000 visitantes, incluindo os eventos simultâneos. Entre o impressionante número de exposições e tecnologias, os destaques deste ano são as "baterias de estado sólido" e a "tecnologia de desenvolvimento de veículos elétricos".

As "baterias de estado sólido" acelerando o desenvolvimento

A feira apresentará grande número de produtos relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento de "baterias de estado sólido", cuja comercialização é agora iminente para funcionarem como baterias de última geração. Por exemplo, a TANABE CORPORATION estará lançando um forno rotativo para teste de demonstração correspondente a um pó funcional, e a TOYO CORPORATION apresentará um sistema de medição de impedância de alta frequência para avaliação de eletrólitos. Além disso, a KRI apresentará serviços para avaliação/análise de materiais, e a SHIMADZU CORPORATION demonstrará um microscópio com sonda de varredura.

Haverá também grande variedade de apresentações sobre baterias de estado sólido. Na apresentação técnica sobre o tema "Baterias emergentes de última geração", no primeiro dia do evento, a HITACHI ZOSEN falará sobre o "desenvolvimento de baterias de estado sólido para comercialização". Na mesma tarde, haverá uma apresentação intitulada "As últimas tendências no desenvolvimento de baterias de íons de lítio de estado sólido", pela UNIVERSITY of MARYLAND, dos EUA, e a IDEMITSU KOSAN e outras falarão das últimas descobertas em pesquisas.

Materiais de alto desempenho e equipamentos de inspeção

Enquanto o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos está ganhando impulso no mundo todo, em resposta a esse movimento mundial, a feira apresentará ampla variedade de materiais de bateria e equipamentos de inspeção para baterias de veículos. Por exemplo, a SEKISUI CHEMICAL apresentará a bateria de íons de lítio do tipo laminado que, ao mesmo tempo, obterá alta segurança, longevidade e alta capacidade, enquanto a SPACELINK exibirá nanotubos de carbono para supercapacitores. Além disso, hidróxido de lítio, equipamentos de inspeção de vazamento usando hélio, testador de bateria que integra equipamentos de carga e descarga e equipamentos de inspeção serão exibidos com destaque na feira.

No dia 27, a LG CHEM e a NIO, uma start-up automotiva que chamou a atenção do público com a versão chinesa do Tesla fará uma apresentação especial com o tema "Linha de frente dos últimos desenvolvimentos de baterias e carros elétricos na Ásia". A TOYOTA MOTOR e o governo da Alemanha farão outra apresentação especial sobre os "Impactos do desenvolvimento de baterias de última geração e mais ampla adesão de veículos elétricos" no dia 28.

Com os vários expositores do Japão e do mundo e as inúmeras apresentações, a BATTERY JAPAN é a certeza do local ideal para encontrar novos negócios e ter insights da situação atual da indústria e suas perspectivas.

Ao mesmo tempo, os eventos acontecerão na Semana Mundial de Energia Inteligente de 2019, com outras 8 feiras especializadas em energia renovável e inteligente, como a energia eólica, a energia solar, o hidrogênio e a célula de combustível, a energia de biomassa, as redes inteligentes e a tecnologia de reciclagem para energia renovável. Os participantes poderão fazer negócios e contatos com ampla gama de profissionais.

A inscrição gratuita de visitantes pode ser feita on-line, no site www.batteryjapan.jp/inv_en/

Obtenha o ingresso de visitante e saiba das últimas tendências no setor de armazenamento de energia.

Organizador: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Gerenciamento da feira BATTERY JAPAN

TEL.: +81-3 3349 8576

www.batteryjapan.jp/en/

E-mail: pr-eng.wsew@reedexpo.co.jp

Inscrição da imprensa: www.wsew.jp/press_f_en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/819558/BATTERY_JAPAN.jpg

FONTE Reed Exhibitions Japan Ltd.

Related Links

http://www.batteryjapan.jp/en/



SOURCE Reed Exhibitions Japan Ltd.