Feira de Cantão convida compradores globais à sua 127a. edição on-line a partir de 15 de junho

Em resposta aos desafios atuais trazidos pela pandemia do COVID-19 sobre o desenvolvimento econômico e social, a Feira de Cantão está colaborando com seus parceiros globais, importantes associações comerciais internacionais e empresas multinacionais convidando compradores distintos à sua exposição on-line. O convite por meio de vários canais abrangeu compradores regulares e aqueles que não foram capazes de frequentar as edições anteriores devido a restrições de tempo e custo.