Feira de Cantão inicia sua 131ª edição hoje

O evento de dez dias reunirá cerca de 25.500 expositores nacionais e estrangeiros que exibirão seus produtos em 50 áreas de exposição de 16 categorias gratuitamente, incluindo a participação de 402 empresas internacionais de 32 países e regiões no pavilhão internacional.

A 131ª Feira de Cantão tem como foco melhorar a experiência do comprador a partir de cada perspectiva por meio de medidas direcionadas. A Feira atualizou seu sistema oficial de sites para otimizar a configuração da aceleração da rede global e melhorar a velocidade do acesso internacional e a precisão das buscas. A Feira também atualizou expositores e exposições, adicionando etiquetas para marcas chinesas especializadas, de alta tecnologia ou consagradas pelo tempo e produtos verdes ou inteligentes para facilitar o reconhecimento.

Os compradores terão acesso a oportunidades comerciais por meio de uma variedade de eventos. Mais de 100 eventos de lançamento apresentarão novos produtos, tecnologias, marcas e serviços que representam as mais recentes inovações dos fabricantes chineses. Os compradores também podem participar de dez fóruns temáticos de compartilhamento on-line sobre tópicos de tendência, como dupla circulação, RCEP e "carbono duplo" para ajudar as empresas a entender melhor os insights do mercado. Juntamente com a atualização da premiação carro-chefe da Feira de Cantão, o Canton Fair Design Awards, os visitantes terão a oportunidade de personalizar sua experiência de compra.

Além disso, a Feira, por meio de 170 parceiros globais cooperados, incluindo 14 novas parcerias com instituições industriais e comerciais da iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) e países membros da RCEP, como Vietnã, Laos, Kuwait e Iraque, lançou uma série de encontros e eventos promocionais por setor.

Inscreva-se em https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email para mais oportunidades de negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797846/image_1.jpg

FONTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair