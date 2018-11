Feira do Turismo Internacional da Ilha de Hainan 2018 está aberta para turistas de todo o mundo

HAIKOU, China, 27 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 24 de novembro foi inaugurada em Haikou a Feira do Turismo Internacional da Ilha de Hainan 2018 (19ª), apresentando mais de 120 atividades para visitantes nacionais e estrangeiros, e oferecendo momentos de lazer inesquecíveis em Hainan. Shen Xiaoming, governador da província de Hainan, anunciou a abertura. No próximo mês, serão realizadas mais de 120 atividades como apresentações artísticas, competições esportivas, exposições e celebrações que proporcionarão uma experiência feliz e única para os visitantes globais.

Após anos de esforços, a Feira de Hainan se tornou uma comemoração reconhecida de turismo e um ponto de destaque do turismo e cultura com influência global. A feira acontece em maior escala e de mais alto nível, com um número de participantes maior do que nunca, atraindo visitantes de mais de 20 países e regiões, e de 21 províncias, cidades e distritos da China.

"A Feira de Hainan expõe o turismo e a cultura da região, representando o festival de todos nós", disse Salote Pilolevu Tuita, princesa do Reino de Tonga e presidente da Associação da Amizade entre Tonga e China, que compareceu à feira e reconheceu os esforços de Hainan para desenvolver um resort internacional na ilha tropical. Vira Rojpojchanarat, ministro da cultura da Tailândia, ressaltou que a Feira do Turismo Internacional da Ilha de Hainan é mundialmente famosa e promove a proteção e o desenvolvimento da herança cultural. A Tailândia enviou também grupos de artistas que fizeram apresentações. Duan Qiang, presidente da Aliança Mundial do Turismo (World Tourism Alliance – WTA), disse que como a primeira província de turismo da região na China, Hainan desfruta de um momento sólido de desenvolvimento do setor de turismo. Acredita que as políticas preferenciais do governo central para o desenvolvimento e construção de Hainan injetarão um forte impulso no desenvolvimento do turismo da região.

"Nós, de Hainan, damos as boas-vindas aos turistas nacionais e estrangeiros e desejamos que desfrutem do charme único da região", disse Fu Caixiang, vice-governador da província de Hainan, que estendeu um convite cordial na cerimônia de abertura. A feira é oferecida pelo Departamento Provincial de Turismo, Cultura, Rádio, Televisão e Esportes de Hainan, que é composto do espaço principal em Haikou e cinco outros espaços em Sanya, Danzhou, Qionghai, Wanning e Lingshui. Os principais eventos internacionais como a Exposição Global de Turismo e Lazer 2018, a 4a Exposição Internacional de Turismo e Alimentos de Hainan e o primeiro Congresso Global de Turismo e Investimentos também serão realizados. O encerramento da feira acontecerá em Sanya no dia 31 de dezembro.

FONTE Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports

