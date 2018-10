Fenics Markets ajoute David Coombs et Anthony Perrotta à leur division de stratégie des produits

LONDRES, le 2 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Fenics Markets, filiale de BGC Partners, Inc. (NASDAQ : BGCP) (« BGC Partners », « BGC » ou « la société »), une société de courtage internationale de premier plan au service des marchés financiers et immobiliers, a annoncé aujourd'hui que David Coombs a rejoint le cabinet à titre de dirigeant de la division de stratégie des produits et des marchés électroniques et hybrides, qui est basée à Londres.

David vient de TP ICAP où il occupait le poste de directeur commercial des marchés électroniques depuis juillet 2017. Auparavant, il était directeur exécutif des produits à taux d'intérêt chez CME et négociateur de swap de taux d'intérêt chez UBS.

De plus, Anthony Perrotta rejoint Fenics Markets en tant que dirigeant de la stratégie des produits, les marchés électroniques et hybrides américains et sera sous la responsabilité de David Coombs. Anthony, un leader d'opinion en matière de structure de marché et de négociation électronique, a récemment occupé le poste de PDG du groupe TABB.

M. Dean Berry, directeur général exécutif et dirigeant mondial des marchés électroniques et hybrides, a déclaré : « La stratégie des produits est le moteur commercial de la génération de revenus électroniques. L'engagement de David et Anthony est une affirmation de notre engagement à acquérir les meilleurs talents et à offrir des produits de pointe à nos clients. »

BGC Partners est une société de courtage internationale de premier plan au service des marchés financiers et immobiliers. Les services financiers de BGC comprennent des titres à revenu fixe, des swaps de taux d'intérêt, des devises, des actions, des dérivés sur actions, des dérivés de crédit, des matières premières, des contrats à terme standardisés et des produits structurés. Parmi les clients des services financiers de BGC figurent de nombreuses banques, courtiers, banques d'investissement, sociétés de négociation, fonds spéculatifs, gouvernements, sociétés et sociétés d'investissement du monde entier. BGC, BGC Trader, GFI, Fenics, Fenics Market Data, Capitalab et Lucera sont des marques commerciales/marques de service et/ou des marques déposées/marques de service de BGC Partners, Inc. et/ou de ses filiales. Les actions ordinaires de BGC se négocient sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole boursier (NASDAQ : BGCP). BGC offre des services immobiliers par l'intermédiaire de sa filiale cotée en bourse Newmark Group, Inc. (NASDAQ : NMRK). BGC Partners est dirigé par le président-directeur général Howard W. Lutnick. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.bgcpartners.com. Vous pouvez également suivre BGC sur https://twitter.com/bgcpartners, https://www.linkedin.com/company/bgc-partners, et/ou http://ir.bgcpartners.com.

Les énoncés contenus dans ce document concernant BGC qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » impliquant des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Sauf si requis par la loi, BGC n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs. Pour obtenir une analyse des risques et incertitudes supplémentaires qui sont susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, veuillez consulter les documents de BGC déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans ces documents et toute mise à jour de ces facteurs de risque figurant dans les formulaires suivants : 10-K, 10-Q ou 8-K.

