Fenômeno na Internet, Dum Ice e seus personagens divertem milhões de seguidores nas redes

Dum começou a fazer vídeos no Facebook com o pessoal do Portal Salvador. A 'resenha' entre amigos tornou-se um clipe intitulado "O Vagabundo Vai Te Machucar", que recebeu vários comentários positivos e viralizou na web. Entre os participantes da brincadeira estava Leozito Rocha, que na época já fazia parte do canal do YouTube 10Ocupados.

Percebendo o potencial do amigo, Leozito convidou Dum para fazer alguns vídeos para o canal. A reação do público foi boa e Dum acabou sendo contratado pra fazer parte da equipe oficialmente. Atualmente, o canal 10Ocupados possui milhares de visualizações e quase quatro milhões de inscritos.

Antes de tornar-se influenciador, Dum trabalhava com coisas totalmente adversas ao entretenimento. Em sua trajetória como vendedor, dono de lava jato, empregado em padaria e empresa de ônibus, ele não imaginava que as mídias poderiam proporcionar-lhe o status de humorista.

Apesar de nunca ter estudado teatro, Dum Ice possui um talento natural para interpretar e criar histórias. Seu dom de enxergar o cotidiano sempre de forma humorada, fizeram com que nascessem Evertinho, One Two, Gisele, Duda, Koskó e Zói Pocu.

Um dos personagens fez tanto sucesso que já virou peça de teatro. "O diário do pai de Everton" conta a história de um menino que cresce apenas com a presença paterna. Atualmente, as personalidades mais comentada no Instagram de Dum são Koskó e Zói Pocu, enquanto um é a representação de um malandro soteropolitano, o outro é uma sátira à masculinidade.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1081904/Dum_Ice.jpg?p=original

Contato: Gabrielle Coutinho, (71) 99607-6052

FONTE Dum Ice

SOURCE Dum Ice