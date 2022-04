FERGUSON PARTNERS ANNONCE LA NOMINATION DE GEMMA BURGESS AU POSTE DE PDG

Mme Burgess a rejoint Ferguson Partners en 2007 et a développé un sens aigu de l'internationalisation. D'abord basée au bureau de Londres de Ferguson Partners, elle a ensuite supervisé le bureau de New York avant de prendre la responsabilité de l'activité de recherche aux États-Unis et, plus récemment, de l'activité de recherche mondiale. Dans son rôle actuel de présidente, Mme Burgess a joué un rôle déterminant dans le positionnement de Ferguson Partners en tant que société de référence pour les solutions de gestion et de recrutement de cadres. En tant que leader reconnu dans le domaine de la recherche de cadres, Mme Burgess est également une fervente partisane du DE&I. Elle a été responsable de la création du partenariat inaugural sur la diversité en 2020 avec le Real Estate Executive Council (REEC) et continue d'être membre active de l'association.

Les clients peuvent s'attendre à une transition sans heurts et à la poursuite la prestation de services de premier plan. « La transition de Gemma reflète l'aboutissement d'un projet de planification de la relève bien pensé de plusieurs années. Elle a établi un excellent partenariat avec Jeremy Banoff, vice-président, et est soutenue par une équipe de direction mondiale de premier ordre. Au cours de cette période, Gemma a fortement démontré sa capacité à maintenir le niveau d'excellence de Ferguson Partners tout en mettant en œuvre sa vision pour faire évoluer l'entreprise. Son expérience et son impact sur l'ensemble des secteurs d'activité, ainsi que sa vaste expérience et sa perspective mondiale, font d'elle une personne particulièrement qualifiée pour ce poste et la dirigeante idéale pour mener Ferguson Partners vers l'avenir », a déclaré William J. Ferguson.

Serena Althaus, directeur général principal et responsable de l'Europe, a confié : « Après avoir travaillé aux côtés de Gemma pendant plus de 15 ans, je ne peux pas imaginer une meilleure personne pour mener Ferguson Partners vers sa prochaine étape passionnante, en mettant clairement l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion et sur les actifs réels. Robert Langer, administrateur indépendant principal, a ajouté : « Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous sommes ravis d'accueillir Gemma en tant que nouveau PDG du cabinet et nous sommes impatients de tirer parti de ses vastes connaissances et de sa valeur dans toute l'organisation. »

« Je suis incroyablement enthousiaste quant à l'avenir de notre cabinet », a déclaré Burgess. « Avec confiance, nous continuerons à développer notre plateforme mondiale et à maintenir la norme d'excellence de Ferguson Partners. Je continuerai à être proche de nos clients qui, comme toujours, peuvent s'attendre à bénéficier de notre approche personnalisée et attentive à leurs besoins uniques. »

La nomination de M. Burgess intervient au moment où l'entreprise prévoit d'élargir son équipe de direction, avec de nouvelles annonces à venir.

À propos de Ferguson Partners

Fondée en 1989, Ferguson Partners a acquis la réputation d'être le premier cabinet à répondre aux besoins de gestion des talents et de conseil en organisation du secteur immobilier et des secteurs connexes. La société, qui possède des bureaux à Charlotte, Chicago, Hong Kong, Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto, est unique en son genre en raison de sa portée mondiale, mais elle exécute son travail avec une touche personnelle et une approche hautement spécialisée dans quatre principaux secteurs d'activité.

