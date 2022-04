FERGUSON PARTNERS MENUJE GEMMU BURGESS ZA GENERÁLNU RIADITEĽKU

Pani Burgess nastúpila do spoločnosti Ferguson Partners v roku 2007 a rozvíjala globálne podnikanie, pôvodne so sídlom v londýnskej pobočke spoločnosti Ferguson Partners. Potom prevzala dohľad nad jej pobočkou v New Yorku, následne aj zodpovednosť za podnikanie v oblasti vyhľadávania talentov v USA a najnovšie aj za podnikanie v oblasti globálneho vyhľadávania. Vo svojej súčasnej funkcii prezidentky bola pani Burgess nápomocná pri získavaní pozície spoločnosti Ferguson Partners ako hlavnej spoločnosti pre výkonné talenty a manažérske riešenia. Pani Burgess, ako uznávaná líderka v oblasti vyhľadávania výkonných pracovníkov, je tiež oddanou zástankyňou spoločnosti DE&I a bola zodpovedná za vytvorenie inauguračného partnerstva v oblasti rozmanitosti v roku 2020 s Výkonnou radou pre nehnuteľnosti (REEEC) a je naďalej aktívnou účastníčkou asociácie.