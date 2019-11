Férias e compras, a combinação perfeita

MÉXICO

Cidade do México

Crowne Plaza® Hotels and Resorts – Puebla

Puebla oferece uma experiência de compras versátil e variada, onde você certamente encontrará presentes para qualquer tipo de pessoa. Se o que você quer é se hospedar em uma área exclusiva, o Crowne Plaza Puebla e a opção ideal. Ele fica bem em frente a um centro cultural, que inclui o Museo de la Marioneta e o Parque de los Gigantes. Além disso, o centro comercial Angelópolis, para você fazer todo tipo de compras, fica a apenas 15 minutos.

InterContinental® Hotels & Resorts – Presidente Santa Fé México

Esse hotel moderno e luxuoso está localizado no meio do distrito empresarial, em uma zona icônica para compras. Viva uma experiência cosmopolita na Cidade do México, onde você poderá visitar o imenso Centro Comercial de Santa Fé, o Garden Santa Fé ou o Samara. As opções são intermináveis. Você também poderá saborear comidas incríveis nos melhores restaurantes ou simplesmente relaxar em um dos muitos cafés e bares da área.

Guanajuato

Hotel Indigo® – Guanajuato

Para quem gostaria de viver a época natalina de uma forma mais tradicional, Guanajuato é, sem dúvida, o destino perfeito. O Hotel Indigo está localizado em um lugar que facilita visitas a todas as atrações da maravilhosa cidade de Guanajuato, como a Alhóndiga de Granaditas e o Museo Casa Diego Rivera. Ao mesmo tempo, você terá a oportunidade de comprar produtos artesanais locais, que não encontrará em nenhum outro lugar.

ARGENTINA

Holiday Inn Express® Puerto Madero – Buenos Aires

Buenos Aires é uma grande cidade, moderna e cosmopolita, de forma que a experiência de compras é inigualável. As Galerías Pacífico, o melhor centro comercial de Puerto Madero, estão a uma caminhada de apenas 5 minutos. E, em 20 minutos, você pode chegar ao Mercado San Telmo, onde poderá encontrar relíquias e antiguidades originais, que não são encontradas em nenhum outro lugar.

PORTO RICO

InterContinental® Hotels and Resorts – San Juan

Seja uma das primeiras pessoas a viver a experiência de se hospedar no InterContinental em Porto Rico. Aproveite, neste dezembro, a reabertura desse hotel de luxo em San Juan, que foi remodelado recentemente e que conta com vistas incríveis da bela praia de Isla Verde. Desfrute um coquetel em alguns de seus bares muito concorridos, aproveite a vida noturna da ilha e faça compras no exclusivo Mall of San Juan, que está a apenas 10 minutos do hotel. Viva uma experiência tropical nessa época natalina, indo para essa bela cidade.

COLÔMBIA

Holiday Inn Express® – Cartagena Manga

Alguma vez você já foi às compras e ao mesmo tempo desfrutou uma bela vista do mar? Em Cartagena de Índias, essa é a realidade. Localizado no bairro residencial da zona portuária de Cartagena, esse hotel fica a apenas 15 minutos da famosa Plaza Bocagrande, um centro comercial na orla marítima, onde você vai encontrar butiques para qualquer ocasião.

Se você quer viver uma experiência de luxo ou uma escapada rápida e emocionante, o IHG tem diversos hotéis nas cidades mais importantes do mundo, para que você possa encerrar o ano da melhor maneira possível, vivendo essa temporada como nunca antes, além de conseguir os melhores presentes para as pessoas que mais quer.

Sobre o IHG®:

O IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG,NYSE:IHG (ADRs)] é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™ e Candlewood Suites®.

O IHG® franqueia, arrenda, administra e é proprietário de mais de 5.800 hotéis e cerca de 865.000 residências, em cerca de 100 países, com quase 1.900 hotéis em seu portfólio de desenvolvimento. O IHG® também gerencia o IHG® Rewards Club, seu programa de fidelidade, que tem mais de 100 milhões de associados inscritos.

O InterContinental Hotels Group PLC é o acionista majoritário do grupo. Foi constituído na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos do IHG® em todo o mundo.

Visite http://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation para obter informações e fazer reservas e http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home para saber mais sobre o IHG® Rewards Club. Para receber as últimas notícias, visite www.ihgplc.com/media e siga a empresa nas redes sociais em https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

