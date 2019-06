Fero Group treedt toe tot AVS Verkehrssicherung

KÜRTEN, Duitsland en WILLEBROEK, België, 4 juni 2019 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung ("AVS"), een Triton Fund IV-bedrijf, is een overeenkomst aangegaan om een meerderheidsaandeel te verwerven in de Fero Group ("Fero"), een toonaangevend Belgisch bedrijf dat diensten aanbiedt met betrekking tot tijdelijke verkeersbeheer. De Fero Group is opgericht door de Haerens familie en bestaat uit Fero Signalisatie en de gelieerde bedrijven Admibo, Signaroute, Signco en Safetybloc. De transactie vindt plaats onder voorbehoud van het ontvangen van de goedkeuring door de antitrustautoriteiten. De algemene voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Fero werd in 2001 opgericht en levert als familiebedrijvengroep diensten op het gebied van tijdelijk verkeersbeheer, wegmarkering, verkeersborden, verkeersmanagementsystemen en het onderhoud van openbare plantenbakken en -manden. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit constructie-, nuts- en telecombedrijven evenals de Belgische overheid. Fero heeft meer dan 300 werknemers in dienst op zeven locaties in Vlaanderen en op één locatie in Wallonië.

Triton beschikt over uitstekende expertise op het gebied van verkeersveiligheidsdiensten en is verder geïnvesteerd in soortgelijke bedrijven in heel Europa, zoals Ramudden in de Nordische Staten en Chevron TM in het VK, en nu, Fero, in België.

"Deze transactie werd krachtig ondersteund door Triton en benadrukt onze inzet om te investeren in de toekomstige groei en winstgevende ontwikkeling van Fero. Het is wederom een belangrijke stap om onze internationale aanwezigheid op het gebied van veiligheidsdiensten voor werkzones te vergroten," aldus Nadia Meier-Kirner, Investment Advisory Professional bij Triton.

Luc Hendriks, Senior Industry Expert bij Triton voegt hieraan toe: "We kijken er naar uit om het managementteam en de medewerkers te kunnen ondersteunen als een verantwoordelijke eigenaar met uitgebreide sectorkennis en ervaring."

"Deze transactie markeert wederom een belangrijke stap in onze internationale expansie. Fero heeft een sterke reputatie opgebouwd als gevolg van zijn snelle en zeer professionele dienstverlening, en daarom is het een geweldige partner voor ons en past het perfect binnen onze Europese strategie," aldus Dirk Schönauer, COO International van AVS.

"We kijken uit naar de samenwerking met AVS. Onze bedrijven hebben dezelfde denkwijze en samen kunnen we nog betere diensten aanbieden, afgestemd op de vraag van onze klanten in België," aldus Freek & Friso Haerens, Co-CEO's van de Fero Group.

De bestaande aandeelhouders van Fero zullen aandeelhouders in de groep blijven alsmede de directeuren van Fero.

Over AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung is een toonaangevende gespecialiseerde aanbieder van verkeersveiligheidsdiensten en werkzonebeheer in Duitsland. Het bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Kürten, biedt alle essentiële diensten voor verkeersveiligheidsprojecten op snelwegen. Deze diensten variëren van de eerste planning en het verkrijgen van vergunningen tot het voltooien van de installatie en beveiliging van de bouwplaats. AVS is binnen Duitsland aanwezig op 17 locaties, en heeft filialen in Letland en Denemarken. Het bedrijf heeft ongeveer 650 mensen in dienst.

Ga voor meer informatie naar: http://www.avs-verkehrssicherung.de

Over Fero

De Fero Group werd in 2001 opgericht en is uitgegroeid tot een begrip in de wereld van tijdelijk verkeerbeheer. Het familiebedrijf biedt zijn klanten het volle dienstenaanbod, van aanbesteding, planning, plaatsing, en onderhoud tot voltooiing en afwikkeling. Fero levert diensten aan verschillende klanten in de sector voor overheids- en bouwuitbesteding.

Als een toonaangevende speler in de sector voor tijdelijk verkeersbeheer, heeft Fero een sterke reputatie opgebouwd door klanten altijd snel en professioneel te helpen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.feronv.be/; https://www.signco.be/; http://www.admibo.be/; http://www.signaroute.be/nl

Over Triton

Sinds zijn oprichting in 1997 heeft Triton negen fondsen ondersteund die zich richten op bedrijven in de industriële, zakelijke dienstverlenings-, consumenten- en gezondheidssector.

De Triton fondsen investeren in en ondersteunen de positieve ontwikkeling van middelgrote bedrijven waarvan het hoofdkantoor in Europa gevestigd is. Triton wil bijdragen aan de opbouw van betere bedrijven op de lange termijn. Triton en zijn leidinggevenden willen de vertegenwoordigers zijn van een positieve verandering naar duurzame operationele verbeteringen en groei. De 38 bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van Tritons portfolio hebben een gecombineerde omzet van ongeveer € 14,9 miljard en hebben rond 72.000 werknemers in dienst.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817877/AVS_Logo.jpg

Ga voor meer informatie naar: www.triton-partners.com

Contact:

Dirk Schönauer

+49(0)214-313834 - 11

SOURCE AVS Verkehrssicherung