Ferramenta traduzida da NCCN mede a "temperatura" da saúde mental das pessoas com câncer

A NCCN define "angústia" como uma experiência desagradável de natureza mental, física, social ou espiritual que pode afetar a maneira como as pessoas pensam, sentem ou agem. A angústia pode trazer dificuldades para lidar com o câncer, seus sintomas ou tratamento. Utilizar uma ferramenta como o Termômetro da Angústia da NCCN normaliza e incentiva a discussão sem nenhum estigma que possa fazer com que alguns pacientes evitem falar sobre questões psicológicas ou pessoais profundas.

"O Termômetro da Angústia da NCCN reconhece que se submeter ao tratamento para o câncer é angustiante para todos. Esse gráfico simples permite que seja mais fácil para os pacientes dizer aos médicos como estão lidando com a situação", explicou o dr. Robert W. Carlson, diretor executivo da NCCN. "Descobrimos que uma pontuação de quatro ou superior é uma indicação para uma avaliação mais detalhada e possível intervenção. O termômetro inclui uma lista de problemas associados para ajudar os profissionais de saúde a estabelecer se a angústia do paciente está relacionada a problemas de ordem prática, familiares, emocionais, espirituais/religiosos, físicos ou a uma combinação deles."

O Termômetro da Angústia da NCCN foi criado em 1997 por Jimmie C. Holland, pioneira em psico-oncologia. A falecida dra. Holland foi presidente fundadora do Painel das NCCN Guidelines® para Gestão da Angústia e presidente fundadora da Sociedade Americana de Psico-Oncologia. Seu objetivo era fazer com que a discussão sobre a angústia fosse parte da rotina das visitas aos pacientes de oncologia para melhorar o bem-estar físico e psicossocial das pessoas com câncer.

"Administrar o sofrimento emocional de um paciente, assim como a dor física, é parte essencial do tratamento médico", disse a dra. Sonali Johnson, diretora de informação, defesa de direitos e políticas da União Internacional para Controle do Câncer, a maior organização internacional do mundo de combate ao câncer e que participa também da organização do Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. "Os pacientes com câncer são particularmente vulneráveis a ansiedade e depressão, assim como a estresse no trabalho e em casa, e tudo isso pode afetar sua recuperação e qualidade de vida. O Termômetro da Angústia da NCCN oferece aos pacientes e às pessoas que cuidam deles uma ferramenta valiosa para lidar com o impacto psicológico da doença."

A tradução do Termômetro da Angústia da NCCN é parte dos constantes esforços da Equipe Global da NCCN de aumentar o acesso às Diretrizes da NCCN e dos produtos delas derivados por pessoas que não sejam falantes de inglês. Mais de 100 novas traduções foram publicadas apenas este ano, inclusive diretrizes clínicas e versões mais descomplicadas para pacientes. A NCCN fornece também uma Estrutura para Estratificação de Recursos das Diretrizes da NCCN (NCCN Framework™) e Diretrizes Harmonizadas (NCCN Harmonized Guidelines™) com recomendações e estratégias pragmáticas para melhorar o tratamento em ambientes com recursos limitados, como países de baixa e média renda. Visite nccn.org/global e participe do debate on-line com o hashtag #NCCNGlobal.

O Termômetro da Angústia da NCCN traduzido pode ser acessado em nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. As diretrizes para pacientes recentemente atualizadas podem ser acessadas em NCCN Guidelines for Patients®: Distress e em nccn.org/patients.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao tratamento de pacientes, pesquisa e educação. A NCCN se dedica a melhorar e promover o tratamento do câncer que seja de alta qualidade, eficaz, eficiente e acessível, para que os pacientes possam viver melhor. As Diretrizes de Prática Clínica da NCNC (NCCN Clinical Practice Guidelines, NCCN Guidelines®) fornecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e em consenso de especialistas, para tratamento do câncer, prevenção e serviços de apoio; elas constituem o padrão reconhecido para direção e políticas clínicas em controle do câncer e as diretrizes mais completas e frequentemente atualizadas de prática clínica disponíveis na área da medicina. As diretrizes para os pacientes (NCCN Guidelines for Patients®) fornecem informações de especialistas para tratamento do câncer, para instruir e capacitar pacientes e profissionais de saúde, através do apoio da NCCN Foundation®. A NCCN também promove educação continuada, iniciativas globais, política e colaboração e publicação para pesquisas em oncologia. Visite NCCN.org para obter mais informações e siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg e Twitter @NCCN.

Contato para a mídia:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201689/NCCN_DistressThermometer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

FONTE National Comprehensive Cancer Network

Related Links

http://www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network