FERRERO ANNONCE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE SES ACTIVITÉS À ARLON, EN BELGIQUE, ET ÉTEND LE RAPPEL DES PRODUITS KINDER FABRIQUÉS DANS LA MÊME USINE

LUXEMBOURG, 8 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre des enquêtes en cours sur la salmonelle, en collaboration avec les autorités de sécurité alimentaire, Ferrero suspend temporairement les activités de son usine d'Arlon, en Belgique.

Avec effet immédiat, l'ensemble de la production de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g et Kinder Schoko-Bons fabriqué à Arlon, est rappelé.

Ferrero reconnait qu'il y a eu des défaillances internes, provoquant des retards dans la récupération et le partage d'informations dans les délais impartis. Cela a impacté la rapidité et l'efficacité des investigations. L'usine rouvrira seulement, une fois que les autorités l'auront certifiée.

Seuls les produits Kinder fabriqués à Arlon, en Belgique, sont concernés par ce rappel. L'usine d'Arlon représente environ 7% du volume total des produits Kinder fabriqués dans le monde sur un an. Des dispositifs régionaux sont mis en œuvre pour accompagner les consommateurs dans le cadre de ce rappel.

C'est la seule et juste décision à prendre pour garantir un niveau maximal de sécurité alimentaire et éliminer le risque d'une autre contamination.

Nous regrettons profondément cette affaire. Nous tenons à présenter nos sincères excuses à tous nos consommateurs et partenaires commerciaux et à remercier les autorités chargées de la sécurité alimentaire pour leurs précieux conseils.

La sécurité alimentaire, la qualité et l'attention portée aux consommateurs sont au cœur de Ferrero depuis sa création. Cet événement majeur atteint nos valeurs au plus profond, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour préserver la totale confiance de nos consommateurs.

