Ferrovia China-Laos impulsiona o desenvolvimento mais acelerado do Yuxi de Yunnan

Em 23 de dezembro de 2021, o número de viagens de passageiros que passaram pela estação Yuxi ultrapassou a marca de 85 mil. Desde que o primeiro trem de transporte internacional de carga em Yuxi partiu da estação de Yanhe em 27 de dezembro, mais de 50 cargas de bens de transporte de cadeia de frio foram transportadas, de acordo com o Departamento de Publicidade da cidade de Yuxi.

Um passeio no trem China-Laos oferece uma maneira conveniente de admirar o cenário natural único e os costumes culturais ao longo da seção Yuxi. O complexo fóssil de Chengjiang, como o único patrimônio mundial de fósseis na Ásia, revela a história evolutiva dos organismos terrestres do Período Cambriano e é considerado uma das descobertas científicas mais incríveis do século XX. As Montanhas Ailao abrangem zonas tropicais e subtropicais e estão listadas pelas Nações Unidas como Reserva do Homem e da Biosfera para observação de posicionamento de ecossistemas florestais e proteção de aves migratórias internacionais. Yuxi, com sua história e cultura diferenciadas, receberá turistas de todo o mundo de braços abertos.

