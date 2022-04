Festa da Ciência e Tecnologia Agrícola em maio: vencedores receberão prêmio DBN de Ciência e Tecnologia em cerimônia em Beijing

Selecionado e analisado por um painel de especialistas e acadêmicos de vários setores, o prêmio reconhece as conquistas realizadas por uma série de acadêmicos e cientistas de prestígio cujas tecnologias demonstram inovação de nível superior com grande impacto no setor agrícola. Entre essas pessoas excepcionais estão o Professor Roger Beach, diretor fundador do World Food Center da UC Davis; Xie Hua'an, acadêmico da Academia Chinesa de Ciências; e Qiao Shiyan, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia.

Paralelamente ao Fórum Global de Inovação Tecnológica de Zhongguancun, o evento é organizado pela Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, pela Universidade Agrícola da China, pela Universidade de Zhejiang, pela Universidade Agrícola de Huazhong, pela Associação Chinesa de Ciência Animal e Medicina Veterinária e pela Sociedade de Fitotecnia da China. O evento, que tem duração de dois dias, convidará mais de mil cientistas, pesquisadores, empresários e líderes do setor de primeira linha, bem como ganhadores do Prêmio Nobel, para apresentar as oportunidades e os desafios enfrentados pelo setor agrícola. Estima-se que um milhão de espectadores participarão das sessões por meio do canal de transmissão ao vivo.

Além disso, será anunciada a Plataforma Global de Inovação em Tecnologia Agrícola (GAIN), que servirá para os participantes do setor global fortalecerem a cooperação, permitindo, assim, a criação rápida, eficiente e econômica, em conjunto, de soluções agrícolas inovadoras que abordem pontos problemáticos na agricultura e na produção de alimentos.

"Nos últimos 22 anos, o prêmio DBN Science and Technology Award indicou 474 vencedores das comunidades agrícolas globais, cujas 55 inovações e conquistas tecnológicas foram posteriormente selecionadas como projetos nacionais prioritários da China. Por meio da iniciativa que permite aos cientistas do setor mostrar suas ideias pioneiras e contribuições científicas de impacto, temos orgulho de apoiar algumas das pessoas, empresas e instituições de pesquisa de maior destaque em sua busca pelas soluções agrícolas que beneficiarão agricultores e consumidores, bem como o sistema de produção de alimentos, por muitos anos", disse o Dr. Song Weiping, CEO do DBN Group.

"Este ano, o DBN Group tem como objetivo expandir ainda mais o amplo espaço de cooperação e comunicação que o prêmio e o fórum oferecem, implementando a GAIN para apoiar empresas e instituições científicas que estejam buscando parceiros do setor, como parte de nosso esforço para impulsionar o desenvolvimento do setor", acrescentou o Dr. Song.

O grupo tem mantido sua posição de longa data como um dos principais beneficiários de patentes da China, com mais de 330 invenções inovadoras, o que o classifica como a oitava empresa da China em termos de força de patentes, mensurada por valor, utilidade, número e solicitações de patentes no PCT.

Site da GAIN: https://www.gainnovation.org.cn/en/show-61.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1807742/video.mp4

FONTE Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN)

SOURCE Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN)