Festival de Gala da Primavera de Hakka 2021 - Noite da Tailândia (Bangkok)" vai ao ar

O evento apresenta representações com peculiaridades de Hakka, como canções folclóricas, canções pop, crosstalk e esquetes em Hakka, ópera Guangdong Hanchu, patrimônio cultural imaterial e arte infantil de Hakka. Com o cordial sotaque local de Hakka, o evento narra histórias sobre Hakka, Guangdong e China.

O "Festival de Gala da Primavera de Hakka 2021 - Noite da Tailândia (Bangkok)" foi organizado pelo Departamento de Informações do Governo Popular da Província de Guangdong e do Município de Meizhou, e co-organizado pela Estação de Rádio e Televisão de Meizhou, pela Federação de Meizhou de Chineses que Regressaram do Exterior e pela Câmara Geral de Comércio de Intercâmbio Econômico Ásia-Tailândia.

O evento foi realizado por sete anos consecutivos com sucesso na Indonésia e na Malásia, sucessivamente, em 2019 e 2020, acolhido e elogiado pelo povo de Hakka que vive no exterior. A noite de gala da Tailândia (Bangkok) deste ano foi exibida por meio de link de vídeo, conectando Meizhou e Bangkok, difundindo a cultura Hakka para países e regiões ao longo do "Belt and Road" (Cinturão e Rota) e ao redor do mundo, melhorando a conexão dos povos de Hakka no país e no exterior.

O evento Festival da Primavera de Hakka passou gradualmente de uma festa regional a um grande evento que ultrapassa as fronteiras da China, dissemina a cultura da Hakka e conta histórias chinesas para o mundo. De acordo com os funcionários, o evento deste ano incorpora as maravilhosas apresentações teatrais na região de Hakka, muitas das quais ganharam prêmios no Festival de arte de Guangdong. Ele exibe práticas bem-sucedidas de Meizhou no combate à epidemia, ao mesmo tempo em que erradica a pobreza e garante uma vitória decisiva ao finalizar, no ano passado, a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

Link para anexos de imagem:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=383958

Legenda: No local do Festival de Gala da Primavera de Hakka 2021 - Noite da Tailândia (Bangkok)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434611/Hakka_Spring_Festival_Gala_2021.jpg

FONTE The Information Office of the People's Government of Meizhou Municipality

SOURCE The Information Office of the People's Government of Meizhou Municipality