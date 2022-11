Festival de Velas de Maragogi, em Alagoas, que começa hoje, 23/11, chancela vocação da cidade para se tornar a Capital da Vela do Brasil

Ícone da Vela e vice-campeão mundial de Windsurf, Marcelo Lacerda, foi quem idealizou esse evento e concretizou um sonho, depois de se dedicar a esse esporte por mais de 30 anos

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Mais de 250 competidores confirmaram presença no maior evento de velas do Brasil, o Festival de Velas de Maragogi, em Alagoas, que acontecerá de 23 a 27 de novembro, na Praia de Burgalhau, considerada a mais paradisíaca da região. Medalhistas do Brasil e do exterior confirmaram presença e garantiram o sucesso do evento porque não podiam deixar de apoiar esta iniciativa, idealizada por um dos mais admirados ícones do Windsurf, Marcelo Lacerda, 73, que começou a velejar aos 40 anos.

"Estou realizando um sonho. Venho me dedicando a transformar a região em um grande polo do esporte do país. O Festival de Velas de Maragogi é, sem dúvida, o maior evento já realizado no Brasil, dessa categoria esportiva. Estou imensamente grato a todos que embarcaram comigo nesse sonho pois, além das diferentes categorias, incluindo as Olímpicas, haverá uma categoria muito especial, a de Jangadeiros, para estimular o retorno da atividade das caiçaras, que há mais de 25 anos sumiram das praias, mas que terão, agora, a oportunidade de voltar, competindo e recebendo um prêmio em dinheiro", comenta Marcelo.

Os competidores participarão das classes Windsurf, Fórmula, IQFoil, Foil, Raceboard, Slalom, WingFoil, Jangadas a Vela, Pesca, Long Distance e ainda Wing e KiteSurf como convidados especiais.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Maragogi e da Associação Brasileira de Windsurf (ABWS), além de contar com um "padrinho" especial, o famoso empresário e esportista Álvaro Garnero e sua esposa Lou que defendem a vocação de "Pólo das Velas" para Maragogi e que vai competir na categoria Kitesurfe.

Medalhistas Confirmados

O evento contará com a presença de vários medalhistas do Brasil e do exterior entre eles nomes como o de Gabriel Browne - Campeão Mundial South, 13 títulos nacionais, Líder do ranking mundial de FW; Kauli Seadi - Tri campeão mundial de Windsurf Wave, campeão brasileiro de Wingfoil; Ricardo Winick (BIMBA) - Tri campeão mundial de RSX – Maior vencedor dos jogos Pan americanos em todas as modalidades esportivas representando o Brasil; Wilhelm Schürman - Tri campeão mundial leve de FW líder do ranking mundial de FW, multi campeão nacional de Windsurf; Mateus Isaac - Líder do ranking de IQ FOIL, Campeão brasileiro de Steve Allen Tetra Campeão Mundial de FW.

Contara também com a presença das atletas Bruna Martinelli, Velejadora da classe olímpica IQFOIL, atual campeã brasileira e campeã mundial na Fórmula Experience, entre outros títulos; Alessandra Aragão- Tricampeã brasileira de Windsurf Slalom 2020/2021/2022; Giovana Prada, Campeã da Copa Brasil, campeã da Sul-Americana e 10ª no Ranking Mundial; e Margarida Gil, de Portugal, 1ª (feminino) Campeonato do mundo de fórmula Windsurfing 2014 e 2016.

Serviço

Festival de Velas de Maragogi

Data – de 23 a 27 de novembro, de 2022

Horário - 8 horas, dias 23 e 25; 8h30 dias 24, 26 e 27

Cerimônia de Premiação - 27 de novembro, 17h

Programação Completa - https://www.instagram.com/p/ClJflpQudp5/?igshid=YmMyMTA2M2Y

Site – http://abws.org.br/2022/03/22/festival-de-velas-maragogi-2022/?fbclid=PAAaZi_UV5LCxQ-7ZmFOljbGSk90GWv7M1cWVZRokzsOT3VUapBRTEs3gzzX8

Evento Gratuito

