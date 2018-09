Festival du tourisme de Shanghai du 15 septembre au 6 octobre

Pour l'année du tourisme UE-Chine ainsi que l'année du tourisme Canada-Chine, le remarquable char de l'UE résumait l'essentiel des ressources touristiques des États membres avec une multitude de monuments honorant les sciences humaines et l'histoire de la région tandis que celui du Québec présentait une scène idéale de campagne enneigée typiquement nord-américaine incluant un ours polaire et un chalet enneigé.

Les talents inégalés des équipes d'artistes de l'étranger ont donné aux spectateurs l'occasion de naviguer durant 100 minutes sur un océan d'humanité. Le corps de cornemuses de la Gendarmerie royale du Canada et les danseurs des Highlands étaient élégants et solennels, tandis que le ballet équatorien et ses danseurs d'inspiration guerrière faisaient souffler un vent de légèreté, traduisant la grâce et la beauté de ce pays d'Amérique du Sud. La performance de la fanfare des jeunes espagnols de Badur incluait un mélange d'instruments à percussion et de divers styles de danse tandis que leurs tenues conçues spécialement pour le festival de cette année mettaient en valeur les us et coutumes du sud de l'Espagne. L'équipe slovaque de jeunes pom-pom girls Flower Blossom, à travers des chorégraphies élaborées, a transmis son énergie positive au public.

Pour donner au plus grand nombre possible de visiteurs et de résidents locaux l'occasion de découvrir la beauté et la joie de l'événement et de partager cette expérience avec leurs amis qui « auraient bien aimé être là », plus d'une douzaine « d'envoyés spéciaux » taïwanais de l'événement Shanghai-Taipei Mini Tours in Two Cities avaient été invités à assister au défilé d'inauguration en personne. Faire l'expérience de l'atmosphère chaleureuse et accueillante du Festival du tourisme de Shanghai est devenu un excellent moyen de se faire une idée du vrai Shanghai.

Afin de poursuivre les efforts au profit des participants du festival suite au lancement de la campagne de vente de tickets à demi-tarif permettant d'accéder aux principales attractions touristiques de Shanghai en 2012, une vente-éclair en ligne a été organisée conjointement avec JD.com sur la plateforme E-tour du Festival du tourisme de Shanghai. Plus de 100 visiteurs ont ainsi eu la chance d'obtenir des billets leur offrant un accès à une zone spéciale depuis laquelle ils ont pu admirer les chars et les artistes de près. Durant les plus de 20 jours du festival, les visiteurs de la plate-forme E-Tour pourront acheter des tickets en ligne à des tarifs très réduits pour des excursions classiques d'une journée depuis des attractions touristiques célèbres telles que le la Perle de l'Orient ou le zoo de Shanghai ou encore le centre de bus touristiques de Shanghai.

Le 29e Festival du tourisme de Shanghai sera le théâtre du lancement de plusieurs nouveaux événements témoignant du développement sain du secteur touristique de la ville. L'événement spécial « Reading Shanghai, Fun Travel on Huangpu River » offre une nouvelle perspective des visites urbaines de Shanghai en dévoilant ce qui se cache derrière l'architecture des nombreux bâtiments de la ville, tout en offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les installations modernes des embarcadères rénovés pour les croisières sur le fleuve Huangpu. Le Phoenix Cup Shanghai Riding Festival se félicite pour sa part de la popularité renouvelée du cyclisme ainsi que de l'approche saine du sport et promeut une expérience de voyage respectueuse de l'environnement le long des berges idylliques du fleuve Huangpu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/745882/Ansai_Waist_Drum_Dance.jpg