FESTIVAL MILLENNIUM: Evento com shows e arte de grandes artistas nacionais e internacionais, numa mega estrutura em São Paulo, com data estimada para Setembro de 2023

Conforme vem sendo anunciado publicamente nos ultimos 5 anos, Norberto Ribeiro da Silva , Presidente do Projeto Ethernyum, esclarece que "estamos desenvolvendo o Projeto Ethernyum há quase 10 anos. Começamos o desenvolvimento do projeto em Janeiro de 2011, e agora o sonho se tornará realidade, justo quando sairemos da pandemia, com artistas e público, num espetacular reencontro de música e amor". Norberto acredita que isso irá fomentar a indústria musical e artística, fortalecendo os meios para incentivar o retorno com força total do mercado musical.

O Festival Millennium será realizado numa Arena própria denominada de Gênesis, localizada numa fabulosa fazenda de 3.664.200 m2, adquirida exclusivamente para a realização do mega evento e receber, por 8 dias seguidos, 1.560.000 de pessoas. Serão 5 palcos, posicionados para leste, oeste, norte, sul no formato 360 graus . Localizada a 45 minutos no interior de SP, a fazenda tem acesso seguro e fácil pelas principais estradas e rodovias de São Paulo. Cada palco terá um tema absolutamente diferente um do outro, todos unificados numa implantacao metatrônica, futurista, prática, segura e visualmente fascinante. O Festival Millennium é um evento híbrido e será o mais radical evento de Rock, Pop, Jazz, Sertanejo, Gospel e Eletrônica do mundo!

O Festival Millenium irá inovar até na aquisição de ingressos, ao trocá-los por utility token especialmente desenvolvido para eventos de musica de grande porte, a Mcoin, que será o token de aceitação oficial do evento, gerando comodidade e segurança para consumidores, uma revolução nesse tipo de evento. Norberto Ribeiro explica: "O Festival Millennium é o primeiro festival a trocar utility tokens para festivais de grande porte, antes de qualquer outro."

Outra novidade é a entrada da empresa norte americana HAPPSNOW, e da EVENTBRITE global, como gestoras de vendas de ingressos e de operações do Festival Millennium, inclusive, na gestão da turnê global, pela Europa e os EUA.

Norberto Ribeiro explica a inspiração para criar e realizar o Festival Millennium: "o projeto se inspirou na criação e nascimento do Universo, das estrelas, dos planetas, e na criação da vida", e completa: "a organização do evento está muito bem apoiada com importantes players globais para garantir a entrega do empreendimento e proteger o interesse do público que irá visitar o evento". O Festival Millennium tem parceiros nacionais e internacionais, produtoras, seguradoras e resseguradas que estão desenvolvendo produtos específicos diferenciados para o Festival, visando dar segurança total ao público.

Estão sendo criados dois sub-produtos também inéditos para o Festival Millennium: um Filme que contará a história dos criadores do festival, e todos os esforços e dramas para criar, desenvolver e realizar o mega festival, como conseguiram reunir a equipe de especialistas de produção, fornecedores e prestadores de serviços, além de um Livro com as histórias e imagens icônicas do festival, contendo informações extraordinárias de tudo que aconteceu antes, durante e depois do festival.

O Festival Millennium também inova com a criação de NFTs (Non Fungible Tokens) no segmento artístico, cultural e musical que permitirá aos interessados adquirirem direitos do livro, do filme e de vários outros itens que serão anunciados em breve.

Em outra importante inovação, através de investimentos do fundo de startups, o Festival Millennium também estará alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade e contará com o suporte de empresas que são referência internacional na geração de padrão clima positivo 300%, com redução significativa das emissões de gases de efeito estufa e também com compensação tripla através de créditos de ação climática.

Por fim, Norberto Ribeiro finaliza: "O Festival Millennium pretende homenagear todas as vítimas que perderam a vida para o vírus COVID-19. Para tanto, antes da abertura dos portões do mega evento, será realizado um dia inteiro de shows exclusivos com cantores gospel em orações por todas as vidas perdidas em todo mundo."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631120/3.jpg

FONTE Festival Millenium

SOURCE Festival Millenium