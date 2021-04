Tento rok začína jedinečná prehliadka živej vysielanej hudby v nedeľu 2. mája od 2:00 PST, hostiteľkou bude Erin Lim Rhodes a udalosť bude naplnená exkluzívnymi vystúpeniami:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

Kampaň Light-A-Wish, ktorá sa začala koncom decembra 2020, vyzvala komunitu SHEIN, aby zvolila tri charitatívne programy, ktoré pre nich najviac znamenali. V priebehu kampane navštívilo stránku Light-a-Wish vyše 10 miliónov ľudí a 2 milióny prispeli nimi zvolenej charite. Komunita SHEIN si vybrala rasovú spravodlivosť, ohrozené deti a klímu - SHEIN teda daruje 100 000 USD každému z partnerov, ktorými sú NAACP (LDF), Together We Rise a Ecologi. SHEIN tento rok v máji oznámi ďalšiu fázu svojho filantropického programu.

"V minulom roku dokázal festival SHEIN Together zjednotiť 1,8 milióna fanúšikov, a zvýšiť tak povedomie o COVID-19 a vybrať prostriedky na podporu zasiahnutým komunitám a oblastiam. Nadšené reakcie, ktoré festival SHEIN Together minulý rok dostal, nás inšpirovali k tomu, aby sme pokračovali v našom filantropické úsilií a splatili dlh našej komunite. Sme nadšení, že tento rok budeme mať po našom boku tak rozmanitú skupinu talentov, ktorí nám pomôžu osláviť kampaň Light-A-Wish." Molly Miao, riaditeľka marketingu

Stiahnite si aplikáciu pre iPhone alebo Android na stránke Apple App Store alebo navštívte www.shein.com pre viac info.

O spoločnosti SHEIN:

Founded in 2008, SHEIN is a fast-fashion e-retailer with a global network that spans 220 countries and regions.

