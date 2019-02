Fetch.AI annonce la vente de ses jetons sur la plate-forme Binance Launchpad pour forger une économie de machine à machine intelligente

CAMBRIDGE, Angleterre, February 4, 2019 /PRNewswire/ --

Le financement va soutenir le développement technique et les déploiements d'entreprise

Fetch.AI, le réseau décentralisé qui fournit la première infrastructure décentralisée au monde pour que les représentants numériques, soit « agents économiques autonomes », puissent se trouver, communiquer et faire des transactions entre eux, a annoncé aujourd'hui que la vente de ses jetons (« tokens ») commencera le lundi 25 février à 14 h 00, temps universel coordonné, sur la plate-forme Binance Launchpad.

Le jeton Fetch.AI (FET) fait office de moyen d'échange, permettant aux agents autonomes d'échanger des jetons contre des données, des services et d'autres biens au sein du réseau Fetch.AI, ce qui facilite les micro-transactions de machine à machine.

Pour les entreprises, la nouvelle approche signifie que pratiquement toutes les machines en réseau et tous les actifs réels, par exemple une chambre d'hôtel ou un lit d'hôpital, peuvent désormais être représentés par un agent autonome afin qu'ils/elles puissent gérer leurs propres affaires de manière autonome, comme la réservation, la tarification et la maintenance.

Humayun Sheikh, PDG de Fetch.AI, a déclaré : « L'Internet d'aujourd'hui est conçu pour les solutions de commerce électronique, mais le nouveau Web doit permettre des solutions plus autonomes, ce qui exige la mise en œuvre de l'infrastructure et des outils nécessaires à son déploiement. Fetch.AI construit l'infrastructure de déploiement, qui donne vie à la nouvelle économie de machines autonomes, basée sur l'intelligence artificielle ».

Pour les utilisateurs, un agent autonome peut exister sur un smartphone en apprenant en permanence les besoins personnels de l'utilisateur en fonction des décisions prises par l'homme et en accédant aux données des calendriers, des courriels et de nombreux autres systèmes pour permettre des expériences tout à fait personnalisées. Les données nécessaires pour informer de cette évolution progressive de la personnalisation et de l'automatisation restent suprêmes pour l'utilisateur.

Pour donner un exemple concret, M. Sheikh a ajouté : « Prenons le cas des voyages. À l'heure actuelle, les gens comptent sur les agents de voyages traditionnels ou passent des heures à chercher les combinaisons de voyages dont ils ont besoin. Un agent autonome tire les leçons de votre comportement pour cerner le plus finement possible vos besoins. Il utilise ces informations pour rechercher une palette de combinaisons d'options, il confirme la disponibilité auprès, par exemple, d'une compagnie aérienne ou d'un réseau ferroviaire, il négocie les prix et boucle la transaction ».

« Le réseau Fetch est capable d'aider à surmonter les obstacles présentés par les systèmes centralisés pour donner vie aux données, en tirant parti d'une solution décentralisée, basée sur l'intelligence artificielle », a déclaré Changpeng Zhao (CZ), PDG et fondateur de Binance. « Nous attendons avec impatience ce projet qui contribuera à créer un monde numérique décentralisé pour l'avenir des activités économiques et des places de marché. »

Les jetons Fetch seront mis à la disposition exclusive des utilisateurs de Binance Launchpad, la plate-forme de vente de jetons, par le biais de Binance, le grand système d'échange de cryptomonnaies, le lundi 25 février 2019, à 14 h 00, temps universel coordonné.

SOURCE Fetch.AI