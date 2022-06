FIBA Global Partner TCL fördert Frauenbasketball mit der Kampagne „Break & Believe"

SHENZHEN, China, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Technologien, hat mit „Break & Believe" eine Kampagne zur Förderung des Frauenbasketballs gestartet. Als globaler Werbepartner des vom Internationalen Basketballverband (FIBA) ins Leben gerufenen Programms "Her World, Her Rules" (HWHR) unterstreicht TCL mit der neuen Kampagne sein Engagement für die Stärkung von Frauen und Mädchen weltweit, um ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

TCL und FIBA werden herausragende Spieler und Trainer engagieren, die ihre Geschichten über die Überwindung von Herausforderungen erzählen und mit den Mädchen in Workshops und Basketballtrainings interagieren, um den Teilnehmerinnen zu helfen, selbstbewusster zu werden. Mit „Break & Believe" wollen TCL und die FIBA Schulmädchen unterstützen und ihnen helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln und an ihr Potenzial zu glauben, während sie gleichzeitig den Frauenbasketball feiern und fördern. TCL hat alle 212 nationalen Verbände der FIBA eingeladen, sich an der Initiative zu beteiligen.

FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis sagte: „Wir freuen uns, mit unserem globalen Partner TCL zusammenzuarbeiten und dieses wichtige Projekt gemeinsam zu starten. Wir haben einen starken Schwerpunkt auf Frauen im Basketball gelegt. Es ist eine unserer aktuellen strategischen Prioritäten für den globalen Basketball, mit dem Ziel, die Beteiligung von Frauen zu erhöhen. Initiativen wie diese tragen entscheidend dazu bei, dies zu erreichen."

Yuki Wei, Vizepräsident von TCL, merkte an: „Wir teilen die gleichen Werte wie die FIBA und wollen mehr Mädchen und Frauen dazu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. TCL widmet sich mit dieser neuen Kampagne weiterhin der Aufgabe, junge Mädchen auf der ganzen Welt zu inspirieren und sie zu ermutigen, ihre Grenzen zu überwinden und an sich selbst zu glauben - mit Unterstützung der FIBA und ihrer nationalen Verbände. Wir glauben fest daran, dass diejenigen, die wir heute inspirieren, uns morgen inspirieren warden."

TCL begann seine Partnerschaft mit der FIBA im Jahr 2018. Im Jahr 2021 erweiterte das Unternehmen seine Unterstützung für das FIBA HWHR-Programm. Es zielt darauf ab, die Beteiligung von Mädchen am Basketball zu erhöhen, indem durch verschiedene Aktivitäten mehr junge Spielerinnen rekrutiert werden. Das HWHR-Programm spielt eine entscheidende Rolle im FIBA-Programm „Women in Basketball" und wurde 2018 ins Leben gerufen. Zahlreiche nationale Verbände auf der ganzen Welt haben Mittel aus dem Programm erhalten, und die Popularität und der Erfolg des Programms nehmen jedes Jahr weiter zu.

Neben der Partnerschaft mit der FIBA setzt sich TCL für seine eigene globale Kampagne #TCLforHer ein, die sich auf die Stärkung und persönliche Entwicklung von Mädchen und Frauen weltweit konzentriert. Im Rahmen dieses langfristigen Engagements wird "Break & Believe" die außergewöhnliche Kraft der weiblichen Gemeinschaften weiter inspirieren und feiern.

Über TCL

TCL Electronics (HKSE Börsencode 01070) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu Smart-Home-Produkten reichen.

Über FIBA

FIBA (fiba.basketball) - der Weltverband für Basketball - ist ein unabhängiger Verband, der von 212 nationalen Basketballverbänden in der ganzen Welt gegründet wurde. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als einzige zuständige Behörde für den Basketball anerkannt.

Weitere Informationen über die FIBA finden Sie unter fiba.basketball oder folgen Sie der FIBA auf facebook.com/fiba, twitter.com/fiba, instagram.com/fiba und youtube.com/fiba.

TCL auf Facebook

TCL auf Instagram

TCL auf Twitter

TCL auf YouTube

SOURCE TCL