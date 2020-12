FIBA presentó a su nueva Junta Directiva

MIAMI, 23 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA por sus siglas en inglés) dio a conocer su nueva Junta Directiva y al Consejo de Administración para el periodo 2021-2022. La presidenta de consejo electa, Michelle Fernandez, quien es la vicepresidenta senior de gestión y jefa de cumplimiento del BCI, Miami Branch, estará acompañada por los vicepresidentes Andres Fernandez, partner de Holland & Knight y por Wayne Shah, vicepresidente de instituciones financieras globales de Wells Fargo. El cargo de vicepresidente y secretario lo ocupará Dilian Schultz, quien se desempeña como vicepresidente senior y jefe de equipo de préstamos corporativos de First Horizon; mientras que el resto de los directivos serán Jordi Torras, director financiero del Banco Sabadell; Tony Bejarano, gerente general de BICSA, Ivan Garces, director consultivo superior de Kaufman & Rossin y la asesora jurídica: Kimberly Prior, socia de la firma Shutts & Bowen.

"Me siento honrada y agradecida de haber sido electa como presidenta de la junta directiva de tan respetada e importante organización de la industria financiera. Representar a FIBA es algo que haré con orgullo y compromiso. Me siento muy afortunada por unirme a profesionales con tan reconocidas trayectorias que me acompañarán en esta directiva, por lo que espero con ansias el próximo año", dijo Michelle Fernandez.

FIBA, con un legado que abarca más de 40 años, es una asociación comercial sin fines de lucro dedicada a apoyar a la industria global de servicios financieros a través de liderazgo, educación, innovación y promoción.

El saliente presidente de la junta, David Hernandez, quien es director de riesgos en BAC Florida Bank, lideró a FIBA durante este año tan complicado. "El crecimiento y éxito del instituto y las conferencias de FIBA, durante este período tan complejo, son el resultado del arduo trabajo de un equipo talentoso que lo ha dado todo para seguir representando a la comunidad bancaria internacional y me siento honrado de haber sido parte de esto".

David Schwartz, presidente y director ejecutivo de FIBA, agradeció a los miembros actuales mientras felicitó a la directiva recién electa: "Es un gran honor tener a semejantes profesionales tan talentosos en nuestro Consejo este año, como siempre. Michelle es una estupenda colaboradora para nuestra organización, y estamos complacidos de tener una profesional de su calibre liderando nuestro Consejo Directivo", comentó.

