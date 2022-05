FiberHome auxilia Filipinas na instalação de rede de cabos submarinos

Em 26 de maio, a equipe de projeto da FiberHome realizou uma grandiosa cerimônia com os gerentes de alto escalão da PLDT e os governadores de Siargao no local da ancoragem em Rizal. Os clientes da PLDT fizeram discursos durante a cerimônia, confirmando os esforços que a parceira da FiberHome tem empreendido neste projeto. A PLDT fez grandes elogios ao serviço de alta qualidade e eficiência que foi oferecido. Os governadores de Siargao expressaram sua sincera gratidão à PLDT e à FiberHome pelo desenvolvimento da rede de telecomunicações na região de Siargao. O projeto aperfeiçoará muito a comunicação digital local e promoverá o emprego e o desenvolvimento econômico na região. Após a cerimônia, os representantes da PLDT embarcaram no navio para uma visita.

O DSCPA2 é um projeto EPC completo e pronto para uso, cujas rotas cobrem a maior parte das áreas de todas as ilhas nas Filipinas. O conjunto da rede de rotas compreende cerca de 20 segmentos, que ligam mais de dez ilhas e 30 pontos de ancoragem.

Contando com os recursos do FiberHome Group em toda a cadeia do setor de comunicação óptica, a FiberHome Marine tornou-se um fornecedor de sistemas de rede submarina e empreiteiro de integração geral com direitos de propriedade intelectual independentes, que integrou a capacidade de P&D, projeto e produção de uma gama completa de equipamentos de transmissão em terra, equipamentos de sistema subaquático, cabos ópticos submarinos e dispositivos centrais. A FiberHome Marine pode fornecer sete serviços principais, incluindo projeto de simulação, pesquisa de desktop, pesquisa submarina, gestão de licenças, fornecimento de produtos, instalação, construção, além de manutenção e suporte.

O Fenghua 21 é o primeiro navio de colocação de cabos que pode ser utilizado no desenvolvimento de um projeto de sistema de comunicação por cabo óptico submarino na província de Guangdong, na China. A embarcação tem cerca de sete mil toneladas de calado de água e implementa equipamentos e softwares profissionais, como um avançado sistema de posicionamento dinâmico DP2, o primeiro guindaste doméstico A-Frame, "arado" submarino para enterrar cabos, máquina de colocação de cabos lineares de canais duplos e sistema de software Makailay. Com a ajuda desses equipamentos e sistemas, o Fenghua 21 pode fazer, de forma independente, a colocação com alta precisão de cabos ópticos submarinos em águas profundas.

Com a entrega bem sucedida do projeto DSCPA 2, a FiberHome Marine continuará avançando em direção à próxima jornada, aprofundando a cooperação mutuamente benéfica com a cadeia de valor industrial global e preparando-se para a construção de uma rede submarina global.

FONTE FiberHome

