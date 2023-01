Fiberstar, Inc. Lanza nuevas fibras orgánicas de cítricos para alimentos y bebidas

RIVER FALLS, Wis., 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc. líder en fibras cítricas innovadoras, lanzó una línea de nuevas fibras cítricas orgánicas: Citri-Fi® serie 400. Estas nuevas fibras de cítricos responden a la creciente demanda de ingredientes alimentarios naturales, sostenibles y orgánicos. Entre los factores que impulsan el aumento de la demanda se incluyen el crecimiento de las iniciativas de salud y bienestar de los consumidores, la disponibilidad limitada de hidrocoloides debido a los retos de la cadena de suministro y la mayor visibilidad de las prácticas empresariales sostenibles.

"Estamos encantados de añadir estas nuevas fibras orgánicas de cítricos a nuestra cartera", afirmó el presidente y consejero delegado de Fiberstar, Inc. John Haen. "Esta ampliación de la línea de productos ecológicos entra en un nuevo mercado que supondrá un crecimiento adicional de las ventas de Fiberstar".

Al igual que la emblemática serie Citri-Fi 100, esta nueva serie orgánica Citri-Fi 400 es un subproducto del proceso de exprimido de cítricos. La composición fibrosa de fibra insoluble y soluble, en forma de pectina nativa intacta, proporciona propiedades de retención de agua y emulsificación con una agradable sensación en la boca. Debido a la doble funcionalidad, con una tasa de uso inferior al 1%, Citri-Fi 400 mejora la textura, la estabilidad y la nutrición de una variedad de alimentos y bebidas. Estos alimentos incluyen panadería, lácteos, carnes procesadas, aderezos, salsas y alimentos congelados, además de alimentos vegetales como sustitutos de la carne y alternativas a los lácteos.

Citri-Fi 400 cuenta con la certificación ecológica del USDA y la certificación de fuente ecológica de la Unión Europea. Esta serie de fibra de cítricos orgánicos reciclados no es transgénica, no es alergénica, no contiene gluten y no tiene número E. Las opciones de etiquetado incluyen fibra de cítricos, pulpa seca de cítricos o harina de cítricos.

Si desea conocer más vea este video USDA Certified Organic Citrus Fiber .

Acerca de Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com es una empresa privada de biotecnología innovadora centrada en mejorar el rendimiento de los alimentos mediante la fabricación y comercialización de ingredientes alimentarios vegetales de valor añadido. Su marca más importante, Citri-Fi®, es una fibra cítrica natural de alto rendimiento producida de forma sostenible a partir de cítricos. El proceso físico, libre de modificaciones químicas, crea propiedades de alta retención de agua y emulsificación limpia que benefician a la carne, los lácteos, la panadería, los aderezos, las salsas, los alimentos congelados, las bebidas, los alimentos para mascotas, las alternativas lácteas y los sustitutos de la carne. Citri-Fi es GRAS, no alergénico, no tiene certificación del Proyecto GMO y no tiene número E. Con sede central en River Falls, Wisconsin, y fábricas en Florida y Wisconsin, Fiberstar vende sus productos en más de 65 países de todo el mundo.

Contacto:

Jennifer Stephens

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/930996/Fiberstar_New_Slogan_Hi_Res_AI_Logo.jpg

SOURCE Fiberstar, Inc.