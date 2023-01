FIBRA Prologis anuncia fortes resultados do quarto trimestre e ganhos totais no ano de 2022

CIDADE DO MÉXICO, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), proprietária e operadora líder no setor imobiliário industrial de Classe-A no México, divulgou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022.

DESTAQUES DO ANO:

As locações iniciadas foram de 7,3 milhões de metros quadrados.

As ocupações de final do período e média foram de 98,9% e 98,4%, respectivamente.

Os valores líquidos efetivos dos aluguéis renovados representaram 20,5%.

A retenção de clientes foi de 91,0%.

O caixa da mesma propriedade NOI foi de 6,5 %.

Foram adquiridos 135 milhões de dólares em propriedades de classe A.

Certificação verde de 7,8 milhões de metros quadrados no ano.

O lucro líquido por CBFI foi de 0.8163 (US $0,0411) para o trimestre, em comparação com Ps. 5.7144 (US $0,2758) para o mesmo período de 2021. Durante o ano todo de 2022, o lucro líquido por CBFI foi Ps. (8,4672 US $0,4158) em comparação com Ps. 11,7470 (US $0, 5761) para o mesmo período em 2021.

Os fundos de operações (FFO), modificados pela FIBRA Prologis por CBFI, foram de Ps. 0.8277 (US $0,0417) para o trimestre em comparação com Ps. 0.8748 (US $0, 0425) para o mesmo período em 2021. Durante o ano de 2022, a FFO per CBFI foi Ps.3.6549 (US $0,1809) em comparação com Ps. 3.4606 (US $0, 1708) para o mesmo período em 2021.

RESULTADOS OPERACIONAIS SÓLIDOS

"O ano excepcional de 2022 estabeleceu novos recordes em nossos resultados operacionais e financeiros, impulsionados pelo crescimento do nearshoring e do aluguel. Isso continua refletindo a resiliência em nosso modelo estratégico de negócios. Além disso, nosso balanço está mais forte do que nunca, como resultado da Rights Offering que fizemos novamente em setembro, graças à confiança que nossos acionistas nos forneceram", disse Luis Gutiérrez, presidente da América Latina da Prologis. "Durante o ano, realizamos várias aquisições cumulativas, tanto de nosso patrocinador, Prologis, quanto de terceiros. Por isso, melhoramos nossa posição nos mercados onde temos presença e continuamos focados em proporcionar crescimento sustentável contínuo".

Portfólio operacional 2022 2021 4Q22 4Q21 4Q22 Observações Ocupação ao final do período 98,9 % 97,9 % 98,9 % 97,9 % Nossos seis mercados estão acima de 98%, a

maior ocupação desde a IPO. Locações iniciadas 7,3 MSF 5,6 MSF 2,0 MSF 1,4 MSF A atividade foi concentrada em

Juarez, Guadalajara e Cidade do México. Índice de retenção de clientes 91,0 % 65,6 % 91,0 % 65,4 %

Alteração de aluguel efetivo líquido 20,5 % 8,8 % 26,7 % 15,2 % Liderado por Juarez e Guadalajara. Caixa da mesma propriedade NOI 6,5 % 10 % 9,8 % 6,8 % Provocado, principalmente, por aumentos anuais e alterações no

aluguel. Eficaz líquido da mesma propriedade NOI 5,1 % 4,8 % 7,1 % 3,0 % Provocado por

aumentos anuais e alterações no aluguel.

POSIÇÃO FINANCEIRA SÓLIDA

A alavancagem até 31 de dezembro de 2022, F1FIBRA Prologis foi de 23,7% e a liquidez foi de aproximadamente Ps. 12,4 bilhões (US $640 milhões), que inclui Ps. 9,7 bilhões (US $500 milhões) de capacidade disponível em sua linha de crédito sem garantia e Ps. 2,7 bilhões (US $140 milhões) de caixa irrestrito.

ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PARA 2023

(USD em milhões, exceto por valores CBFI) FX = Ps$20,5 por US$1,00 Baixo Alto Observações FFO per CBFI USD 0,1750 USD 0,1850 Exclui o impacto dos

movimentos foreignexchange e qualquer taxa de incentivo

potencial. Distribuições Completas do Ano 2023 por CBFI US $0,1300 US $0,1300 Um aumento de 8% em comparação com 2022: Ocupação de fim de ano 97,0 % 98,0 %

Caixa da mesma propriedade NOI 3,0 % 5,0 % Baseado em dólares americanos. Despesas anuais de Capital em % da NOI 13,0 % 14,0 %

Gestão de ativos e taxas profissionais US$31 US$34

Aquisições de edifícios US$100 US$300

Deposições de prédios US$0 US$50



INFORMAÇÕES SOBRE WEBCAST/TELECONFERÊNCIA

A FIBRA Prologis realizará um webcast/teleconferência ao vivo para discutir os resultados trimestrais, as condições atuais do mercado e as perspectivas futuras. Aqui estão os detalhes do evento:

Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, às 9 da manhã. CT (horário padrão central dos EUA)/10h ET (horário da costa leste dos EUA).

Acesse o webcast ao vivo em www.fibraprologis.com. Na seção Relações com Investidores, clique em Eventos.

Ligue para: +1 888 330 2384 ou +1 240 789 2701 e insira a senha 3140861.

Um replay telefônico estará disponível de 19 de janeiro a 2 de fevereiro pelos telefones +1 800 770 2030 para ligações dos EUA e do Canadá ou +1 647 362 9199 para ligações de todos os outros países, usando o código de conferência 3140861. O replay será postado na seção Relações com Investidores do site da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é proprietária e operadora líder de imóveis industriais de Classe-A no México. Em 31 de dezembro de 2022, aFIBRA Prologis era composta por 225 instalações de logística e manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 43,6 milhões de metros quadrados (4,0 milhões de metros quadrados) de área bruta alugável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados em que a FIBRA Prologis atua, convicções e suposições feitas pela administração. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "procura", "estima", variações de tais palavras e expressões similares têm a intenção de identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorram no futuro, incluindo declarações relacionadas ao aumento de aluguel e de ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de disposição, condições gerais nas áreas geográficas onde atuamos, nossa dívida e posição financeira são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão alcançadas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, mas não estão limitados a: (i) climas econômicos nacionais, internacionais, regionais e locais; (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; (iii) concorrência aumentada ou imprevista por nossas propriedades; (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades; (v) manutenção do status de fundo de investimento imobiliário ("FIBRA") e estrutura tributária; (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que mantemos e nossas classificações de crédito; (vii) riscos relacionados aos nossos investimentos; (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais; (ix) riscos relacionados à pandemia de coronavírus; e (x) os fatores adicionais discutidos em relatórios arquivados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores Mexicana pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não tem a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que apareçam nesse comunicado.

Não-Solicitação — Quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações anexas, se houver, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários e quaisquer leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Qualquer anúncio desse tipo não constitui oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e conforme aplicável.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528012/FIBRA_Prologis_R1_Logo.jpg

FONTE FIBRA Prologis

SOURCE FIBRA Prologis