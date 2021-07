FIBRA Prologis Anuncia la finalización exitosa de su Primera Colocación Privada Verde

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), el principal propietario y operador de bienes raíces industriales Clase A en México, informa que el día de hoy completó con éxito la Colocación Privada en Estados Unidos de América ("USPP") por un monto total de $300 millones de dólares anunciada anteriormente en mayo del 2021.

La USPP tendrá una tasa de interés promedio ponderado, incluida la retención correspondiente, de aproximadamente 3.65% anual y serán obligaciones preferentes no garantizadas frente a FIBRAPL.

La USPP se emitió en cinco tramos: (i) US$100 millones del monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 2029, (ii) US$80 millones del tramo "verde" del monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3031, (iii) US$80 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3033, (iv) US$25 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3036, y (v) US$15 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3039. La USPP se rige por la ley de Nueva York.

Los ingresos netos se utilizarán para refinanciar la deuda existente y para fines corporativos generales. Los ingresos netos del tramo "verde" se utilizarán financiar o refinanciar, total o parcialmente, ciertos proyectos verdes elegibles.

"Con este financiamiento estamos fortaleciendo nuestro balance, extendiendo el vencimiento de la deuda y mejorando nuestro costo fijo de deuda a largo plazo, todo esto sin aumentar los niveles actuales de apalancamiento. Este financiamiento demuestra una vez más la confianza que nuestros inversionistas tienen en nuestra estrategia y el compromiso de convertirnos en una empresa más sustentable", dijo Jorge Girault, Vicepresidente Senior, Fund Asset Management Prologis Property Mexico.

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de marzo de 2021, FIBRA Prologis consistía de 205 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 40.1 millones de pies cuadrados (3.7 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

