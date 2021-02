FIBRA Prologis Avanza con su Estrategia de Reciclaje de Activos

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles logísticos clase A en México, anunció hoy, en línea con su programa de reciclaje de activos, la finalización de dos transacciones. En el submercado de Toluca en la Ciudad de México, la empresa adquirió tres propiedades por un total de 258,912 pies cuadrados de espacio industrial por una inversión total de US$18.6 millones, incluyendo costos de cierre. Las propiedades fueron adquiridas a un tercero y están muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca y Prologis Park Toluca I. Esta adquisición complementa el portafolio existente en Toluca, que está totalmente ocupado y ha tenido una fuerte demanda. Aunque actualmente las propiedades están vacantes, se espera que se renten este año.

Por separado, la compañía vendió tres edificios en Guadalajara por un total de 493,400 pies cuadrados por US$25.1 millones a un inversionista y desarrollador institucional líder. Las propiedades están ubicadas en el submercado de El Salto y actualmente están ocupadas en un 69%.

"Como parte de nuestro programa de reciclaje de activos, hemos podido fortalecer nuestro portafolio en Toluca al mismo tiempo que disminuimos nuestra exposición a Guadalajara, que ha tenido una mayor oferta de espacio durante el último año", dijo Luis Gutiérrez Guajardo, Director General de Prologis Property México. "Nuestro equipo de profesionales inmobiliarios hizo un gran trabajo con estas transacciones; creando valor para nuestros tenedores de certificados."

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de diciembre de 2020, FIBRA Prologis consistía de 205 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con una Área Rentable Bruta total de 40.2 millones de pies cuadrados (3.7 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional, regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, y (ix) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/568236/PLD_FIBRA_LOGO_COLOR_2x.jpg

FUENTE FIBRA Prologis

Related Links

http://www.fibraprologis.com



SOURCE FIBRA Prologis