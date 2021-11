FibroBiologics obtient un engagement de capital de 100 millions de dollars de la part de GEM et cherche à s'introduire en bourse

« Cet accord avec GEM permet d'obtenir des fonds supplémentaires pour poursuivre le développement de thérapies cellulaires contre la sclérose en plaques, la discopathie dégénérative et le cancer à l'aide de cellules fibroblastiques », a déclaré Pete O'Heeron, PDG de FibroBiologics. « Cet accord permet de disposer d'un bilan solide lors de l'introduction en bourse et de positionner FibroBiologics pour la prochaine étape du développement commercial afin d'offrir une réduction qui changera la vie des patients atteints de maladies chroniques incurables. »

À propos de FibroBiologics

Basée à Houston, au Texas, FibroBiologics est une entreprise de médecine régénérative qui développe une solution innovante pour le traitement des maladies chroniques en utilisant des cellules fibroblastes. À l'heure actuelle, FibroBiologics détient plus de 150 brevets américains et internationaux délivrés ou en attente de délivrance dans divers domaines cliniques, notamment la dégénérescence discale, l'orthopédie, la sclérose en plaques et le cancer. FibroBiologics représente la prochaine génération d'avancées médicales en matière de thérapie cellulaire. Visitez le site www.FibroBiologics.com

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, avec des bureaux à Paris, New York et Nassau, aux Bahamas. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 480 transactions dans 70 pays. Chaque véhicule d'investissement présente un degré différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et de véhicules d'investissement permet à GEM et à ses partenaires de s'exposer à : des rachats d'entreprises par des cadres de petites et moyennes capitalisations,des investissements privés dans des actions publiques et des investissements en capital-risque sélectionnés. Pour en savoir plus : http://www.gemny.com

