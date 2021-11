FibroBiologics sichert sich 100 Millionen Dollar Kapitalzusage von GEM und strebt den Börsengang an

Über FibroBiologics

FibroBiologics mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Unternehmen der regenerativen Medizin, das eine innovative Lösung für die Behandlung chronischer Krankheiten mit Fibroblastenzellen entwickelt. Derzeit verfügt FibroBiologics über mehr als 150 in den USA und international erteilte bzw. angemeldete Patente in einer Vielzahl von klinischen Bereichen, darunter Bandscheibendegeneration, Orthopädie, Multiple Sklerose und Krebs. FibroBiologics repräsentiert die nächste Generation des medizinischen Fortschritts in der Zelltherapie. Besuchen Sie www.FibroBiologics.com

Über GEM

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden Dollar schwere, alternative Investmentgruppe mit Büros in Paris, New York und Nassau, Bahamas. GEM verwaltet eine Reihe von Anlageinstrumenten mit Schwerpunkt auf den Schwellenländern und hat über 480 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlageinstrument hat ein anderes Maß an operativer Kontrolle, risikobereinigter Rendite und Liquiditätsprofil. Die Familie von Fonds und Anlageinstrumenten bietet GEM und seinen Partnern ein Engagement in folgenden Bereichen: Small-Mid Cap Management Buyouts, private Investitionen in öffentliche Aktien und ausgewählte Risikokapitalinvestitionen. Für weitere Informationen: http://www.gemny.com

