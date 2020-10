FibroGenesis amplia luta contra COVID-19 no Brasil com colaboração internacional

A FibroGenesis assina acordo de colaboração com a R4D Biotech, de São Paulo, para o desenvolvimento avançado da terapia celular PneumoBlast™ para tratar a COVID-19

HOUSTON, 2 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A FibroGenesis, líder em desenvolvimento de soluções terapêuticas com fibroblastos para necessidades médicas ainda não atendidas, firmou um acordo de colaboração clínica com a brasileira R4D Biotech. Detentora do maior portfólio de patentes do mundo no campo de terapias celulares com fibroblastos, a FibroGenesis está expandindo seus programas clínicos contínuos internacionalmente. A parceria abrirá caminho para os estudos clínicos da terapia celular PneumoBlast™ no Brasil em paralelo aos estudos clínicos realizados nos Estados Unidos após a aprovação da FDA, como um tratamento inédito para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) em pacientes afetados pela COVID-19.

A administração da PneumoBlast™ em estudos pré-clínicos e em animais resultou em uma melhora dramática das moléculas de sinalização imunológica, reduzindo as concentrações das citocinas inflamatórias interleucina-1 beta, interleucina-6, interleucina-8, interleucina-17, interleucina-18 e do fator de necrose tumoral alfa (TNFa). Os cientistas da empresa também demonstraram que a PneumoBlast™ provocou uma redução estatisticamente significativa da fibrose pulmonar e das cicatrizes pulmonares em animais infectados com a COVID-19, particularmente quando comparada a tratamentos mais convencionais que utilizam células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea (BMSCs). Além disso, dados recentes comprovam os benefícios potenciais da PneumoBlast™ na prevenção da coagulação sanguínea em decorrência da COVID-19. Ambas as empresas criarão juntas um modelo de estudo clínico que atenda às necessidades dos pacientes brasileiros.

"Diante das descobertas recentes da comunidade científica e médica sobre as consequências biológicas e médicas da infecção COVID-19, a FibroGenesis está ansiosa para contribuir com as opções de cura terapêutica que estão sendo criadas na luta mundial contra este vírus", comentou Pete O'Heeron, CEO da FibroGenesis. "A colaboração com a R4D Biotech é outro marco estratégico que enfatiza nosso compromisso em expandir a pesquisa de fibroblastos globalmente."

"Os resultados de laboratório deixaram nossa equipe de pesquisa extremamente animada, pois indicam que nossa abordagem de terapia celular apresenta tanto efeitos terapêuticos em animais no estágio agudo de COVID-19 como também beneficia uma cura para a patologia residual observada em pacientes com COVID-19", disse Thomas Ichim, Ph.D., diretor científico da FibroGenesis.

"A transferência de tecnologia está no centro desta parceria", disse Paulo Ferraz, diretor do BRICS/Mercados Emergentes do fundo internacional Newstar Ventures e consultor da FibroGenesis nesta transação. "A R4D Biotech tem acesso a recursos sofisticados que compreendem instalações de pesquisa e hospitais, e seu pool de talentos inclui consultores científicos que são acadêmicos reconhecidos e membros ilustres da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. O estudo clínico da terapia celular PneumoBlast™ representará o primeiro passo em um relacionamento de longo prazo projetado para auxiliar na descoberta de soluções terapêuticas avançadas para necessidades médicas crônicas."

Sobre a R4D Biotech:

A R4D Biotech é uma empresa brasileira emergente com sede no estado de São Paulo focada em pesquisa e desenvolvimento para biotecnologia e saúde. Sua missão é trazer uma tecnologia inovadora e revolucionária para todas as etapas do desenvolvimento clínico em ciências da vida.

Sobre a FibroGenesis:

Com sede em Houston, Texas, a FibroGenesis é uma empresa de medicina regenerativa que desenvolve uma solução inovadora para o tratamento de doenças crônicas usando fibroblastos dérmicos humanos. Atualmente, a FibroGenesis detém mais de 240 patentes emitidas/pendentes nos Estados Unidos e em outros países em diversas vias clínicas incluindo degeneração de disco, esclerose múltipla, Parkinson, encefalopatia traumática crônica, câncer, diabetes, insuficiência hepática, colite e insuficiência cardíaca. A FibroGenesis representa a próxima geração de avanços médicos na terapia celular.

