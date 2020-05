FibroGenesis annonce une percée contre le COVID-19 grâce à la thérapie cellulaire par fibroblastes (phase d'essais précliniques)

PneumoBlast™ réduit la pathologie et l'accumulation de liquide pulmonaire dans un modèle de COVID-19

HOUSTON, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis a annoncé aujourd'hui l'efficacité significative de son produit PneumoBlast ™ dans un modèle animal d'inflammation pulmonaire ressemblant au COVID-19. Les systèmes immunitaires de souris ont été stimulés pour entrer en mode d'hyperactivation, ce qui provoque des symptômes similaires au COVID-19. Une fois la stimulation COVID-19 réalisée, l'administration de PneumoBlast ™ a réduit de manière significative l'accumulation de liquide pulmonaire. En outre, une réduction de l'infiltration de cellules inflammatoires a été observée, ainsi qu'une suppression de médiateurs chimiques tels que l'interleukine-6 (IL-6), qui sont associés à un faible taux de survie chez les patients COVID-19.

Dans une série d'expériences, des souris témoins non traitées possédaient un ratio poids du poumon humide/poids corporel (PPH/PC) de 3,7 mg/g. Le traitement des souris aux lipopolysaccharides, un agent qui induit une inflammation pulmonaire de type COVID-19, a entraîné une augmentation du ratio PPH/PC de 12,5 mg/g. L'administration de cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse (CSMMO) aux souris traitées par des lipopolysaccharides n'a réduit le ratio PPH/PC qu'à 9,9 mg/g. En revanche, l'administration de PneumoBlast ™ a réduit de manière significative le ratio PPH/PC à 5,2 mg/g chez les souris traitées par des lipopolysaccharides (p <0,001). PneumoBlast™ a fait apparaître une amélioration de 37 % des résultats par rapport aux CSMMO, ce qui était statistiquement significatif (p <0,005). Plus important encore, après l'introduction de la thérapie cellulaire par fibroblastes PneumoBlast™, les ratios PPH/PC moyens sont revenus aux nombres de contrôle de référence des poumons sains, ce qui n'a entraîné aucune différence statistique entre les poumons rétablis et les poumons normaux/sains en utilisant PneumoBlast™.

Lorsque le marqueur d'inflammation pulmonaire interleukine-6 a été évalué, les souris témoins possédaient 532,3 pg/ml de la cytokine, tandis que l'administration de lipopolysaccharides a provoqué une augmentation à 4400,1 pg/ml. Le traitement par les CSMMO a entraîné une légère diminution de 26 % de l'IL-6 à 3317,7 pg/ml chez les souris traitées par des lipopolysaccharides, tandis que PneumoBlast™ a réduit significativement l'IL-6 de 80 % à 896,2 pg/ml, ce qui était hautement significatif (p <0,001). L'utilisation de PneumoBlast™ a entraîné une amélioration de 54 % par rapport aux CSMMO (p <0,001). L'introduction de la thérapie cellulaire PneumoBlast™ a entraîné une réduction de l'inflammation qui est revenue à des niveaux pulmonaires normaux/sains en seulement 24 heures.

« Ces données préliminaires sont probantes et doivent être traduites d'urgence en essais cliniques », a déclaré Tom Ichim, Ph.D., directeur scientifique de FibroGenesis. « Nos études ont montré que le traitement PneumoBlast™ surpassait significativement les CSMMO dans tous les paramètres testés. Nous avons obtenu précédemment l'autorisation de nouveau médicament expérimental # 18151 de la FDA pour l'utilisation de cellules similaires dans le traitement de la dégénérescence discale. Au vu des données d'efficacité prometteuses, combinées aux données de sécurité existantes chez l'homme, je suis convaincu que PneumoBlast™ peut offrir un nouvel espoir aux patients atteints d'une maladie pulmonaire associée au COVID-19. »

« Nous sommes ravis de ce résultat positif et de la capacité à réduire radicalement l'accumulation de liquide dans les poumons », a déclaré Pete O'Heeron, président-directeur général de FibroGenesis. « Encore une fois, comparés aux cellules souches, les fibroblastes semblent être une source de cellules plus robuste et plus puissante. Ces données suggèrent également que PneumoBlast™ peut posséder une activité liée non seulement à la suppression de l'inflammation et de l'accumulation de liquide, mais aussi à la régénération des dommages causés par le virus COVID-19 aux poumons. C'est le meilleur résultat que nous aurions pu espérer. »

À propos de FibroGenesis

Basée à Houston, au Texas, FibroGenesis est une société de médecine régénérative qui développe une solution innovante pour le traitement des maladies chroniques à l'aide de fibroblastes dermiques humains. Aujourd'hui, FibroGenesis détient plus de 200 brevets délivrés aux États-Unis et à l'international et de brevets en instance dans une variété de cheminements cliniques, y compris la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. Financée entièrement par des investisseurs providentiels, FibroGenesis représente la prochaine génération de progrès médical dans le domaine de la thérapie cellulaire.

