FibroGenesis rapporte des données précliniques positives sur le cancer du pancréas et le cancer du sein grâce à l'immunothérapie « à action universelle » basée sur les fibroblastes

Une nouvelle approche permet d'induire avec succès la régression des tumeurs établies en concentrant l'immunothérapie sur le « talon d'Achille » du cancer

HOUSTON, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, une société de stade clinique qui développe des solutions thérapeutiques à base de fibroblastes pour des besoins médicaux non satisfaits, a fait part aujourd'hui de nouvelles données soutenant l'utilisation de son immunothérapie à base de fibroblastes pour une inhibition et une induction réussies de la régression dans des modèles précliniques de cancer du sein et de cancer du pancréas.

Les scientifiques de la société ont reproduit avec succès le processus par lequel le cancer pousse les fibroblastes à soutenir sa croissance. En manipulant ces « fibroblastes associés au cancer (FAC) » générés artificiellement, la société a pu mettre au point une immunothérapie qui apprend au système immunitaire à ne tuer sélectivement que les fibroblastes qui favorisent la croissance des tumeurs.

« Actuellement, l'immunothérapie du cancer fait l'objet d'une attention bien méritée, en partie grâce au prix Nobel qui lui a été décerné pour sa découverte, et à son efficacité contre les cancers plus agressifs », a déclaré le Dr. Tom Ichim, directeur scientifique de FibroGenesis. « Nous pensons que nous sommes les premiers à utiliser le système immunitaire pour tuer l'infrastructure de soutien que le cancer a développé pour lui-même afin de permettre une croissance continue. Contrairement aux cellules cancéreuses que le système immunitaire reconnaît difficilement, les fibroblastes cancéreux ne mutent pas et se trouvent à proximité de l'approvisionnement en sang et des lymphatiques. Nos données suggèrent qu'en ciblant les FAC, nous pourrions bien développer une immunothérapie anticancéreuse à action universelle. »

FibroGenesis a déposé une demande de propriété intellectuelle couvrant diverses immunothérapies à base de fibroblastes, notamment : a) l'immunothérapie des fibroblastes cancéreux ; b) l'administration de virus oncolytiques par les fibroblastes ; c) le traitement de la cachexie cancéreuse par les fibroblastes ; et d) les fibroblastes exprimant un récepteur antigénique chimérique.

« Notre capacité à faire passer les thérapies à base de fibroblastes du laboratoire scientifique aux essais cliniques de manière accélérée est due à l'élargissement de notre base scientifique et de notre compréhension des fibroblastes », a fait remarquer Pete O'Heeron, président-directeur général de FibroGenesis. « Notre capacité à initier et à achever rapidement des essais est due à l'attention que le Dr. Ichim et son équipe portent à la compréhension des mécanismes biologiques qui rendent les fibroblastes supérieurs aux cellules souches ».

À propos de FibroGenesis

Basée à Houston, au Texas, FibroGenesis est une entreprise de médecine régénérative qui développe une solution innovante pour le traitement des maladies chroniques en utilisant des fibroblastes dermiques humains. Actuellement, FibroGenesis détient 260 brevets américains et internationaux émis et en cours d'homologation pour diverses voies cliniques, notamment la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. FibroGenesis représente la prochaine génération de progrès médicaux dans le domaine de la thérapie cellulaire.

