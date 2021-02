FibroGenesis veröffentlicht positive präklinische Daten zu „universell wirkender" Fibroblasten-basierten Immuntherapie gegen Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs

Der neuartige Ansatz induziert erfolgreich die Regression etablierter Tumoren, indem die Immuntherapie auf die „Achillesferse" von Krebs angesetzt wird

HOUSTON, 18. Februar 2021 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, ein Unternehmen für die klinische Entwicklung, das auf Fibroblasten basierende therapeutische Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse entwickelt, hat heute neue Daten veröffentlicht, die die Verwendung seiner auf Fibroblasten basierenden Immuntherapie zur erfolgreichen Hemmung und Induktion der Regression in präklinischen Modellen bei Brustkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs bestätigen.

Wissenschaftler des Unternehmens haben den Prozess, bei dem der Krebs die Fibroblasten zur Unterstützung seines Wachstums „überredet", erfolgreich repliziert. Durch die Manipulation dieser künstlich erzeugten „Krebs-assoziierten Fibroblasten (CAFs)" konnte das Unternehmen eine Immuntherapie generieren, die dem Immunsystem beibringt, selektiv nur solche Fibroblasten abzutöten, die das Wachstum von Tumoren fördern.

„Derzeit findet die Immuntherapie gegen Krebs viel verdiente Aufmerksamkeit, unter anderem aufgrund des Nobelpreises für die Entdeckung dieser Methode und ihrer Wirksamkeit gegen aggressivere Krebsarten", erklärte Dr. Tom Ichim, Chief Scientific Officer von FibroGenesis. „Wir glauben, dass wir die ersten sind, die das Immunsystem nutzen, um die unterstützende Infrastruktur abzutöten, die der Krebs für sich entwickelt hat, um sein weiteres Wachstum zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Krebszellen, die für das Immunsystem schwer zu erkennen sind, mutieren Krebsfibroblasten nicht und befinden sich näher an der Blutversorgung und den Lymphgefäßen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass wir durch gezielte CAFs tatsächlich eine ‚universell wirkende' Krebsimmuntherapie entwickeln könnten."

FibroGenesis hat Anträge zur Hinterlegung von Schutzrechten eingereicht, die verschiedene Immuntherapien auf Fibroblastenbasis abdecken, darunter: a) Immuntherapie mit Krebsfibroblasten, b) Fibroblastenabgabe von onkolytischen Viren, c) Behandlung von Krebs-Kachexie mit Fibroblasten und d) chimärer Antigenrezeptor, der Fibroblasten exprimiert.

„Unsere Fähigkeit, Fibroblasten-basierte Therapeutika schneller aus dem Wissenschaftslabor in klinische Studien zu bringen, beruht auf unserer wachsenden wissenschaftlichen Basis und unserem Verständnis der Fibroblasten", so Pete O'Heeron, Präsident und CEO von FibroGenesis. „Unsere Fähigkeit, Studien schnell einzuleiten und abzuschließen, ist dem Fokus von Dr. Ichim und seinem Team zu verdanken, die die biologischen Mechanismen untersucht haben, mit denen die Fibroblasten den Stammzellen überlegen gemacht werden."

FibroGenesis, mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Unternehmen der regenerativen

Medizin, das eine innovative Lösung für die Behandlung chronischer Krankheiten mit Hilfe von humanen dermalen Fibroblasten entwickelt. FibroGenesis hält derzeit über 260 in den USA sowie international erteilte Patente/Patentanmeldungen für eine Vielzahl von klinischen Pfaden einschließlich Bandscheibendegeneration, Multiple Sklerose, Parkinson, chronisch-traumatische Enzephalopathie, Krebs, Diabetes, Leberversagen, Kolitis und Herzinsuffizienz. FibroGenesis steht für die nächste Generation des medizinischen Fortschritts in der Zelltherapie.

