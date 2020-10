Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e REYL & Cie SA firmam parceria estratégica de longo prazo

Após esta transação, que está sujeita às autorizações regulatórias usuais e que deve ser finalizada durante o primeiro semestre de 2021, o ISPBM será absorvido pela REYL, criando assim um banco privado internacional de grande porte com sede em Genebra e contando com cerca de 400 funcionários, ativos sob gestão superiores a CHF 18 bilhões e capital regulamentar de cerca de CHF 250 milhões. Além da Suíça, o Banco também estará presente na UE, América Latina, Oriente Médio e Ásia.

Esta transação permitirá ao Fideuram - ISP PB fortalecer suas atividades bancárias privadas internacionais, em particular em certos segmentos de alto crescimento, e continuar a desempenhar um papel de liderança no atual processo de consolidação do setor financeiro suíço. A transação também confirma a escolha da Suíça como sede das atividades de banco privado internacional do Fideuram - ISP PB e adiciona uma dimensão significativa à sua presença atual no país. Com um histórico de primeira linha, a sua posição de número 1 no setor de bancos privados no mercado italiano, bem como a sua sólida situação financeira global, o Fideuram - ISP PB constitui para a REYL o parceiro institucional ideal, oferecendo uma forte complementaridade cultural e fontes sólidas de crescimento, preservando seu DNA empreendedor e seu modelo de negócios inovador.

A REYL seguirá a sua estratégia de crescimento orgânico 360, focada na oferta de soluções inovadoras aos seus clientes de forma transversal, nas suas cinco linhas de negócio: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services and Asset Management. Iniciativas recentes como Asteria Investment Managers (subsidiária suíça de gestão de ativos especializada em investimento de impacto social) e Alpian (novo banco on-line suíço dedicado a clientes ricos), serão mantidas e se beneficiarão muito com esta parceria estratégica.

As equipes de gestão do Fideuram - ISP PB e da REYL elaboraram em conjunto um plano estratégico de longo prazo que constituirá uma base sólida para construir um player bancário líder nos próximos anos. A transação trará muitas vantagens financeiras e operacionais, incluindo uma estrutura institucional e balanço reforçados, colaboração transversal em todos os negócios, capital para o lançamento de novos produtos, oportunidades de investimento, sindicação e assessoria, bem como uma ampla rede de distribuição.

Os sócios da REYL, François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula, manterão participações substanciais no banco suíço e permanecerão comprometidos com o seu desenvolvimento e estratégia de longo prazo, bem como em sua gestão do dia a dia.

"Esta parceria estratégica celebrada com a REYL", afirma Tommaso Corcos, CEO do Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, "confirma a estratégia do Grupo Intesa Sanpaolo, que desde há muito aposta na criação de uma empresa de gestão e proteção de ativos. Insere-se no processo mais amplo de fortalecimento e reposicionamento estratégico das atividades externas da nossa divisão de Banco Privado, em particular na Suíça, mercado líder em atividades internacionais. Após a aquisição do Grupo Morval em 2018, esta operação permite-nos apostar mais neste setor em crescimento, resistente a crises e ainda em processo de consolidação."

"Estamos muito satisfeitos com este acordo que marca um novo capítulo na história corporativa da REYL", declara François Reyl, CEO da REYL. Fideuram ISP-PB é um parceiro ideal para a REYL e não podemos deixar de dar as boas-vindas à oportunidade que nos foi dada de construirmos juntos um novo player internacional líder no setor de bancos privados, operando na Suíça, mas nutrindo ambições globais. Esperamos construir relacionamentos duradouros com nossos novos colegas do ISPBM, enfrentando todos os desafios que virão trabalhando como parte de uma equipe totalmente integrada. O Grupo Fideuram - ISP PB está se revelando não só uma excelente escolha estratégica, mas também um parceiro com valores perfeitamente compatíveis que coloca a dimensão humana no centro de todos os projetos comerciais. A combinação de agilidade e escala, baseada em um espírito empreendedor compartilhado, cria as condições ideais para o sucesso coletivo no contexto atual."

A REYL foi assessorada nesta transação por Deloitte AG e Schellenberg Wittmer Ltd. O Fideuram foi assessorado por Studio Pedersoli, PwC Strategy &, CFM.

Sobre o Fideuram – ISP PB e ISPBM

Com sede em Milão, o Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking é uma subsidiária chave do Grupo Intesa Sanpaolo. Líder italiano no mercado de bacos privados, a empresa reúne todas as atividades de banco privado do Grupo. Em 30 de junho de 2020, o Fideuram - ISP PB tinha 3.171 funcionários, 5.801 banqueiros privados, ativos administrados de CHF 259 bilhões e entradas líquidas de mais de CHF 6 bilhões de mais de 793.000 clientes. Fundado em 1974 pela família Zanon Valgiurata, com sede em Genebra e escritórios em Lugano, Londres, Mônaco, Bahrein, Ilhas Cayman, Buenos Aires e Montevidéu, o ISPBM foi integrado ao Fideuram em 2018. Em 31 de dezembro de 2019, O ISPBM administrava ativos de mais de CHF 5,1 bilhões e empregava 176 profissionais.

Sobre a REYL

Fundada em 1973, REYL é um grupo bancário diversificado e independente com escritórios na Suíça (Genebra, Zurique, Lugano), na Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Cingapura, Dubai). Em 30 de junho de 2020, o Grupo REYL administrava ativos superiores à CHF 13 bilhões e empregava mais de 220 colaboradores. Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, o Grupo acompanha uma clientela de empreendedores internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management.

