Field Control: gestão e localização de frota otimizam redução de custos com combustível

Com a alta do combustível em todo o país, muitos gestores de empresas que atuam com frota de carros se depararam com custo extra no fluxo de caixa da empresa

SAO PAULO, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Com equipes externas nas ruas o dia todo e com trânsito intenso, driblar esse gasto adicional coloca em risco outros processos na empresa. Para otimizar o caixa e ainda aumentar a produtividade, o Field Control, software de gestão de equipes externas, agregou o módulo gestão de frotas às demais ferramentas já existentes no sistema que aumenta a produtividade em até 40%.

"Agora, os gestores, além de conseguirem acompanhar a rota de todos os carros, por meio de app instalado no smartphone dos condutores, é possível agendar as visitas em endereços próximos, reduzindo longas rotas e evitando que o técnico prestador de serviço fique mais tempo no trânsito", explica Eduardo Santos, Co-fundador da Field Control.

A geolocalização acontece em tempo real. Por mais que já existam rastreadores de carro, o Field Control agrega outras ferramentas como ordem de serviço, checklist, relatório fotográfico, entre outros. Esses itens são atualizados automaticamente e por meio de um painel de controle se têm métricas necessárias para encaixar novos chamados, mesmo os de última hora.

A roteirização do trajeto é um complemento à localização, porém com um objetivo certeiro - otimizar tempo e economizar combustível. O responsável por essa tarefa consegue agendar visitas em endereços mais próximos, enviando diretamente ao app o local e ainda pode escolher alternativas de rota: mais rápida ou mais curta.

Para os clientes, os relatórios das visitas são enviados por um link. Com isso, além de combustível, a empresa economiza papel e elimina a perda de dados.

Sobre o Field Control

Sistema de gestão de equipes externas utilizado por mais de 2000 empresas no país, desde PMEs até grandes corporações. O uso aumenta a produtividade em até 40% ao eliminar erros comuns que empresas de manutenção e instalação cometem e não dão atenção no dia a dia, além da economia de papel por tornar todos os processos digitais, assim como o combustível.

A Field Control, fundada em 2017 na cidade de São José do Rio Preto/SP, conta com matriz em São Paulo, no Inovabra Habitat e atua em todos os estados do país, assim como em países da América Latina.

Para mais informações, acesse: www.fieldcontrol.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868490/imagem_release_Field_Control.jpg

FONTE Field Control

