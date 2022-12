Field Medical et CardioNXT collaborent pour offrir une nouvelle intégration de l'ablation en champ pulsé focal et de la cartographie et navigation 3D pour le traitement des arythmies cardiaques

CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, et BOULDER, Colorado, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc. et CardioNXT, Inc. ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique en vue de proposer le premier traitement par ablation en champ pulsé (PFA), spécialement conçu et intégré en toute transparence à la cartographie et à la navigation 3D.

Les deux équipes mettront à profit des décennies d'expérience dans la mise au point de nouvelles solutions de PFA et de produits de navigation dans diverses applications de traitement médical.

CardioNXT logo

« Le traitement de la fibrillation atriale suscite beaucoup d'enthousiasme en raison de l'amélioration du profil de sécurité et du déroulement des procédures. Cependant, la plupart des technologies PFA de première génération sont aujourd'hui réutilisées à partir d'autres applications et souffrent de limitations importantes en dehors d'un sous-ensemble de procédures de fibrillation atriale », a déclaré le Dr Steven Mickelsen, PDG de Field Medical. « Cette collaboration réunit des PFA focales de deuxième génération et une cartographie cardiaque basée sur l'IA, un ensemble de combinaisons pour révolutionner l'ablation par cathéter sur tout le spectre des arythmies traitables. »

Cette nouvelle collaboration accélérera le développement de nouvelles solutions intégrées visant à améliorer la sécurité et l'efficacité tout en minimisant le besoin de radiographies utilisées dans l'ablation par cathéter cardiaque, un marché qui a augmenté à 6 milliards de dollars par année à l'échelle mondiale. Une navigation précise est essentielle au traitement du rythme cardiaque, en particulier à l'extérieur des oreillettes où la localisation magnétique peut améliorer considérablement le positionnement pendant le traitement d'une tachycardie ventriculaire potentiellement mortelle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Field Medical pour construire un système spécialement conçu qui intègre la PFA, la détection de la force de contact, la localisation électromagnétique et des fonctionnalités de cartographie alimentée par l'IA », a déclaré Jerome Edwards, PDG, CardioNXT. « Nous estimons que cela créera une solution complète, entièrement intégrée, permettant d'identifier les sources d'arythmies cardiaques et de proposer à ces cibles un traitement à l'efficacité inédite. »

À propos de Field Medical, Inc.

Field Medical développe une technologie PFA de deuxième génération spécialement conçue pour relever les défis techniques et de sécurité associés aux procédures d'ablation d'aujourd'hui. Steven Mickelsen, PDG, est le fondateur de Farapulse, Inc. (acquis par Boston Scientific). Il est un expert reconnu dans le monde entier dans le domaine de la technologie de champ électrique pulsé.

À propos de CardioNXT, Inc.

CardioNXT a développé un système de cartographie et de navigation 3D disponible dans le commerce qui exploite les références de navigation interne avec un suivi électromagnétique et des algorithmes de cartographie complexes. L'équipe CardioNXT a une longue expérience dans la création de produits de cartographie et de navigation 3D de premier plan, tels que Medtronic-StealthStation, Medtronic-LocaLisa et Olympus-Veran Systems, qui ont bénéficié de positions de leader sur le marché dans de multiples applications cliniques.

