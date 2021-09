Field Trip Health ouvre le premier établissement de soins de santé d'Europe spécialisé dans les thérapies psychédéliques

Chez Field Trip, une équipe dévouée de professionnels, dont des psychiatres et des infirmiers, guide les personnes dans une thérapie soutenue par des voyages à base de truffes. La société nord-américaine cotée en bourse associe les connaissances scientifiques actuelles à des conseils attentifs axés sur la sécurité, la connexion et la compassion. Piet Heinkade à Amsterdam est son sixième établissement et le premier en dehors des États-Unis et du Canada.

Découverte de soi et guérison intérieure

La thérapie par les truffes peut aider les gens à se libérer de leurs schémas de pensée habituels. Des années d'émotions et de souvenirs refoulés peuvent faire surface et les croyances déformées peuvent être recadrées. Ces expériences peuvent conduire à une profonde découverte de soi et à une guérison intérieure. Les expériences psychédéliques peuvent également contribuer au traitement psychothérapeutique des troubles mentaux. Les troubles psychiatriques graves tels que le syndrome de stress post-traumatique, la psychose et les troubles de la personnalité sont exclus lors d'un examen approfondi.

Scientifiquement prouvé

La recherche scientifique montre que la psilocybine, l'ingrédient actif des truffes psychédéliques, a un effet sur les neurotransmetteurs, ce qui permet de ressentir des émotions intenses. La communication dans le système neuronal est le « pilote automatique » qui maintient les croyances et les sentiments d'identité. La perturbation de cette communication crée un espace pour observer et examiner la psyché d'un point de vue extérieur, exposant les émotions non traitées et les croyances déformées. Grâce à une plasticité neuronale accrue, les nouvelles idées sont plus facilement ancrées et de nouvelles connexions sont créées dans le cerveau, ce qui peut influencer favorablement le comportement d'une personne.

Un voyage avec des truffes psychédéliques

Au cours de deux examens approfondis, l'équipe détermine si la thérapie psychédélique convient au client. Suivent une ou plusieurs séances préparatoires au cours desquelles le client est préparé psychologiquement et émotionnellement et reçoit des conseils pratiques pour le voyage. Le voyage se déroule ensuite dans un espace agréable et lumineux, sous la supervision d'un facilitateur. Au cours d'un programme de suivi intensif, les « séances d'intégration », le client et le thérapeute travaillent ensemble à l'élaboration d'un plan d'action pour obtenir les meilleurs résultats possibles après le traitement.

Connaissance et sécurité

Pour Field Trip, les connaissances et la sécurité sont primordiales. Un facilitateur et une infirmière sont présents à tout moment lors de chaque session. Pour garantir la qualité, Field Trip soumet les truffes à de nombreux tests de sécurité et d'efficacité dans des laboratoires certifiés fonctionnant selon des procédures fiables. En tant qu'institution de soins de santé, Field Trip est sous la supervision de l'Inspection des soins de santé et de la jeunesse.

Nouvelle étape

L'ouverture de la succursale de Field Trip à Amsterdam est une nouvelle étape passionnante pour la société cotée en bourse, qui compte à ce jour six succursales à Toronto, New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta et Houston.

Onur Yildirim, docteur en psychologie et en neurobiologie à l'université Radboud et directeur général de Field Trip Netherlands, se réjouit de ce nouveau chapitre : « Il y a une demande croissante de voyages guidés par des thérapeutes aux Pays-Bas. Grâce à l'expertise et à l'engagement de Field Trip, nous créons un lieu sûr pour tous ceux qui souffrent de troubles psychologiques liés au stress ou qui souhaitent approfondir leur connaissance d'eux-mêmes. »

Plus d'informations sur le site www.fieldtriphealth.nl.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1605547/Field_Trip_Amsterdam.jpg

Related Links

http://www.fieldtriphealth.nl



SOURCE Field Trip Health